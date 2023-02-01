|
Özgün

Uludağ'da kar kalınlığı 55 santime ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, 6 gündür aralıksız süren yağışın ardından kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Kayak pistleri, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

15:20 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uludağ hava durumu

Uludağ hava durumu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, 6 gündür aralıksız süren yağışın ardından kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Sise rağmen kayak pistleri, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI

Uludağ'da kar yağışı, 27 Ocak'ta öğle saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı, 55 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, sise rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kar yağışı ile sömestir tatilini fırsat bilip, kayak yapmaya geldiğini söyleyen Şamil Bestil (21), "İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim, tatile geldim. Geziyorum, kayıyorum, kaymaya çalışıyorum. Uludağ'a ilk defa geliyorum. Daha önce Kayseri'ye gidiyordum. Güzel ama görüş olmadığı için zorlanıyorum. Biraz da acemi olduğum için zor oluyor" dedi.

'SÖMESTİR TATİLİNDE BALAYINA GELDİK'

Balayı tatilini geçirmek için Uludağ'a geldiğini belirten Esra Yesir Özcan (23), "Sınıf öğretmeniyim. Sömestir tatilinde balayına geldik. Yeni evlendik. Uludağ'a gelmeyi tercih ettik. Uludağ'ı çok seviyorum, fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Herkesin de görmesini isterim. Özellikle de çocukların mutlaka yapması gereken bir aktivite. Dün daha soğuktu. Bugün kar yağışı bastırdı ama gayet güzel. Biraz daha durursa kaymak için daha da uygun olacak" diye konuştu.

KAR YAĞIŞI HAFTA BOYU DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; bu hafta da kar yağışının devam edeceği Uludağ'da, yarın güneşli bir hava hakim olacak. Fakat cuma günü yeniden başlayacak kar yağışı ile birlikte, sömestir tatilinin son hafta sonunun da Uludağ'da yoğun geçmesi bekleniyor. Sömestir tatilinin ilk haftasında otellerdeki doluluk oranının yüzde 40'larda kaldığı Uludağ'da, devam eden kar yağışı ile rezervasyon oranları yüzde 60'a ulaştı. Uludağ'da konaklamanın maliyeti ise gecelik kişi başı 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da, 15 Aralık'ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı yağmadı. Bu nedenle bazı turistler rezervasyonlarını iptal ederken, yılbaşında otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü.

KARAYOLLARI EKİPLERİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Karayolları ekipleri, aralıksız yağan kar nedeniyle yolların kapanmaması için Uludağ yolunda teyakkuza geçti. 30 personel ve 7 iş makinası ile yolun açık kalması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 esasına dayalı çalışıyor. JAK timleri olası kaza ya da kayıplara karşı kayak pistlerinde sürekli devriye atıyor. Milli Parklar Gişeleri'nden itibaren de jandarmanın yol denetimleri başlıyor. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.

#Bursa uludağ
#uludağ hava durumu
#uludağ kar kalınlığı
#bursa hava durumu
2 saat önce
default-profile-img
Uludağ'da kar kalınlığı 55 santime ulaştı
Devlet yardımları nelerdir? Başvuru ve şartları
Türkiye'nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede
Türkiye’den Kudüs'te bulunan Makasıd Hastanesi’ne yardım
İsrail'den Rusya'yı kızdıracak karar: Ukrayna'ya 'Demir Kubbe' gönderme planı
Amir Hadziahmetovic Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.