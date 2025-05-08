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Ulusal Staj Program sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı USP sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Ulusal Staj Program sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı USP sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

14:438/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı?
Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı?

2025 Ulusal Staj Programı’na başvuran binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde yürütülen program kapsamında başvuru süreci mart ayında sona ermişti. Şimdi ise stajyer havuzunun işverenlerle paylaşılması ve teklif sürecinin başlaması için geri sayım başladı.

Ulusal Staj Programı'nda başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen program, binlerce üniversite öğrencisini kamu ve özel sektördeki staj imkanlarıyla buluşturacak. Değerlendirme süreci devam ederken, adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi merakla bekliyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin X hesabı üzerinden 8 Nisan tarihinde yapılan paylaşımda "#UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri kullanıldı.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

Başvuru yapacak öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor.

#Ulusal Staj Programı
#Ulusal Staj Programı (USP)
#ulusal staj programı başvuru
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