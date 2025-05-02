Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak 2025? USP sonuçlarında son durum

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 2025 yılı için Ulusal Staj Programı (USP) alımlarının devam ettiğini duyurdu. Kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen program, gençlere staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi fırsatlar sunuyor.
Ulusal Staj Programı (USP) 2025 alımları için süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı (USP), gençleri fırsat eşitliği temelinde staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer fırsatları ile buluşturuyor.
Ulusal Staj Programı'nın (USP) sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "#UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri yer aldı.
Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.
"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.