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Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak 2025? USP sonuçlarında son durum

Ulusal Staj Programı (USP) ne zaman açıklanacak 2025? USP sonuçlarında son durum

15:212/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak?
Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 2025 yılı için Ulusal Staj Programı (USP) alımlarının devam ettiğini duyurdu. Kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen program, gençlere staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi fırsatlar sunuyor.

Ulusal Staj Programı (USP) 2025 alımları için süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı (USP), gençleri fırsat eşitliği temelinde staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer fırsatları ile buluşturuyor.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ulusal Staj Programı'nın (USP) sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "#UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri yer aldı.

BAŞVURU BELGELERİNİ YAPAY ZEKA FARUK KONTROL EDİYOR

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

#ulusal staj programı
#Ulusal Staj Programı (UPS) sonuçları
#Ulusal Staj Programı (USP)
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