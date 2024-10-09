DGS ek tercih süreci öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih sonuçları duyuruldu. 2024 DGS ek tercih tarihleri, ilk tercihlerinde bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için büyük bir merak konusu. Geçen yıl DGS ek tercihleri Ekim ayında yapılmıştı, bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. Peki DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı ne zaman yayınlanır? Peki, DGS ek tercih var mı, ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu taban puanları açıklandı mı?