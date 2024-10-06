Ancak şu an için ÖSYM'den bu konuda resmi bir duyuru bulunmamaktadır. 2024 yılı DGS yerleştirme sonuçlarının ardından ek tercih işlemleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor.

DGS ek tercih kılavuzu bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.