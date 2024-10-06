Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih sonuçları duyuruldu. 2024 DGS ek tercih tarihleri, ilk tercihlerinde bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için büyük bir merak konusu. Geçen yıl DGS ek tercihleri Ekim ayında yapılmıştı, bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. Peki DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı ne zaman yayınlanır? Peki, DGS ek tercih var mı, ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu taban puanları açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri, ön lisans eğitimlerini tamamlayıp lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Sınav sonuçlarında herhangi bir programa yerleşemeyen ya da daha iyi bir programa yerleşmek isteyen adaylar, ek tercih dönemini yakından takip etmektedir. Peki 2024 DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih tarihleri ne zaman? DGS ek tercih nasıl yapılır?
2024 DGS ek tercih var mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir programa yerleşemeyen adayların en büyük merakı ek tercih başlangıç tarihi oldu.
Ancak şu an için ÖSYM'den bu konuda resmi bir duyuru bulunmamaktadır. 2024 yılı DGS yerleştirme sonuçlarının ardından ek tercih işlemleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor.
DGS ek tercih kılavuzu bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adayların başvuru yapabileceği boş kontenjanlar netleşecek ve tercih süreci başlayacak. Bu süreçte adayların tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içerisinde yapmaları gerekiyor.
DGS ek tercih tarihleri ne zaman?
Geçtiğimiz yılın DGS süreci incelendiğinde, yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde açıklanmış ve ardından ek yerleştirme süreci 29 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmişti.
2024 yılı için ise benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Bu doğrultuda ek tercih başvurularının ekim ayının ortasına kadar başlaması muhtemel gözüküyor.
Adaylar ÖSYM’nin yapacağı duyuruyu dikkatle takip etmeli ve belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlamalı.
DGS ek tercihler nasıl yapılacak?
DGS ek tercih sürecine katılacak adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek.
T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, ek tercih işlemlerini bu platform üzerinden tamamlayacaklar.
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
DGS ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ek tercih sürecinin tamamlanması ise genellikle birkaç hafta sürmekte.
Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından kazandıkları programa kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kayıt sürecinin detayları da yine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
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