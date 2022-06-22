YKS tercih tarihleri 2022: Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sınavına giren öğrenciler, puan ve sıralamasını öğrendikten hemen sonra tercihlerini yapacak. Doğru bölüm ve üniversiteyi ne zaman ve nereden tercih edeceğini merak edenler arama motorlarında detayları araştırıyor. 2022 yılı üniversite tercihlerinin ne zaman ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları genellikle sınavdan sonraki 1 ay içerisinde açıklanıyor. Bu yıl sonuçların 20 Temmuz 2022 civarında açıklanması bekleniyor.

2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2022 tercih dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak. 20 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçların 1 hafta sonrasında tercihlerin alınması bekleniyor. 20 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemi başlayabvilir. Konuyla ilgili resmi açıklama için ÖSYM tarafından yapılan duyuruları takip edebilirsiniz.

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YKS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç gün içerisinde tercih kılavuzu erişime açılacak. ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih takvimi belli olacak. Ayrıca, tercih kılavuzu ile birlikte kontenjan ve üniversitelerin baraj puanları da belli olacak.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.