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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi...

Bu yıl üniversitelerin açılış tarihi araştırılıyor. Lisans ya da ön lisans programlarında eğitim alan ya da bu yıl eğitim alma planı olan adaylar, üniversitelerin açılış takvimine odaklandı. Peki, 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılıyor? ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi...

10:17 - 25/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Üniversitelerin açılış tarihi
Üniversitelerin açılış tarihi

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni döneme farklı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler, düzenlerini kuracakları şehre gitmeden önce üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Yüz yüze eğitime geçilecek üniversitelerde yeni eğitim yılının Ekim ayının ilk günleri itibariyle başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.




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#2025 üniversite açılışı
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