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Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak son dakika yerel haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu Umut Yeğen ve Ayşe Aktürk yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uşak son dakika haberleri: Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 ölü
Uşak'ta trafik kazası yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

23 yaşındaki O.Y. yönetimindeki 45 otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden 45 yaşındaki A.U. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen ve Ayşe Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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