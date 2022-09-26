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Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları bugün başladı! Başvurular nasıl yapılacak?

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için, Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları bugün itibarıyla başladı. Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, başvurular nasıl, nereden yapılacak? İşte uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuru ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: basvuru.meb.gov.tr Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Uzman öğretmenlik başvuruları

Uzman öğretmenlik başvuruları bugün itibariyle başlıyor? Başvuruda bulunacak öğretmenler MEB 2022 uzman öğretmen başvuru şartları ve başvuru sayfasını araştırıyor. Merak edenler için 2022 uzman öğretmenlik sınavı başvuru sayfası ve uzman öğretmenlik başvuru şartları...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için, Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru işlemleri ve sınav ücretinin 26 Eylül'de MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
Fiyatı ne kadar olacak?

Fiyatı ne kadar olacak?

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