Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışına yönelik düzenleme hayata geçiyor. Erdoğan detayları 2 hafta sonra gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklayacağını belirtti. 7 milyon gencin yararlanacağı düzenleme yerli telefonları kapsayacak. İşte kampanya kapsamına giren modeller...

VERGİSİZ TELEFON SON DURUM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül tarihli Kabine toplanstısı sonrasında, ''Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız.'' dedi.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Kritik toplantının gündeminde 4 kritik ana başlık oldu. Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunun da Kabine Toplantısı'nda masaya geleceği açıklanmıştı.

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı 'vergisiz telefon' yasal düzenlemesi için harekete geçildi. Bakanlık yetkilileri Türkiye'de üretimi olan şirketlerle görüşmeler yaparak projeye dahil olabilecek modelleri belirlemeye başladı.

HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ SATILACAK?

Buna göre, vergisiz telefon kapsamına girecek bazı akıllı telefonların Samsung Galaxy A52, General Mobile Phoenix 5, Oppo Reno 5 Lite, Casper VIA X30 Plus, Reeder (S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro, S19 Max), Redmi Note 10S, TCL L7, OMIX X5, Vivo Y21S, Realme C21Y gibi Türkiye'de üretilen modellerden oluşması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise Meclis'in açılacağı ekim ayını bulacak.

2 YIL SATMAMA ŞARTI

Alınacak telefonun 2 yıl satılamayacağını da belirten Uraloğlu, "Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız." şeklinde konuşmuştu.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.







