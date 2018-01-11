VGM burs sonuçları açıklandı! 2018 VGM Başbakanlık burs sonuçları

VGM burs sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Öğrencilerin uzun zamandır beklediği sonuçlar erişime açıldı. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL verilirken lisans eğitimi yapan öğrenciler ise 250 TL’lik burstan faydalanacaklar. İşte VGM Başbakanlık burs sonuçları.

VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir?

Yapılan resmi açıklamanın ardından burs sonuçlarının nasıl öğrenileceği de paylaşıldı. Aşağıdaki sorgulama adresi üzerinden 2018 VGM burs sonuçlarını görebilirsiniz.

VGM burs sonuçları için tıklayınız

Açılan sayfa üzerinden kimlik bilgilerinizle birlikte sonuçları öğrenebilirsiniz.

BAŞBAKANLIK BURSU ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

KYK bursunda faydalanmayan öğrencilerin başvurup değerlendirildiği VGM başvuru sonuçları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Lisans eğitimi alan öğrencilere aylık 250 liralık bir destek verecek. Burslar Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödenecek.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.