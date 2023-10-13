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VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim öğrencilerine verilecek burslar için tarihler belli olurken başvurular devam ediyor. Peki, 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

11:34 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
VGM burs başvurusu

VGM burs başvurusu

VGM burs başvurusu (burs.vgm.gov.tr) ekranı yayında. Ortaöğretim başvuruları devam ederken yükseköğretim için tarih belli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan VGM bursu için geri sayım başladı. Lise ve üniversite öğrencileri ''VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı, şartları neler'' sorularına yanıt arıyor.

VGM BURS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

2023-2024 Eğitim Yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvurusu 01 Ekim'de başladı ve 15 Ekim tarihinde sona erecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuruları 20 Ekim tarihinde başlayacak 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Aynı şekilde yabancı uyruklu öğrenci bursundan yararlanmak isteyenler de 20-31 Ekim tarihleri arasında başvuru yapacak.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceği henüz net değil.

Başvuruların 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, sonuçların da kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi ile açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



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#vgm sonuçları
#vakıflar genel müdürlüğü
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