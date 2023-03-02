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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs miktarı arttırıldı | İşte yeni VGM burs miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen burs miktarına artış kararı verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2022-2023 ortaöğrenim (ilkokul/ortaokul/ lise) ve yükseköğrenim burs oranlarını açıkladı. VGM burs başvuruları Kasım ayında alınmıştı. Yeni dönemde VGM burs zammı ne kadar oldu? Peki, 2023 VGM bursu ne kadar?

11:16 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
VGM burs ücreti

VGM burs ücreti

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere 2023 yılında verilecek burs miktarı belli oldu.

ZAM KARARI ARDINDAN BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 200 lira olan ortaöğrenim eğitim yardımları 500 liraya, yükseköğrenim ile yabancı uyruklu öğrencilere verilen 650 liralık burs ise 1250 liraya yükseltildi.

VGM BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

VGM BURSU NASIL ALINIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.


#vgm
#vgm bursu
#vgm burs miktarı
#vakıflar genel müdürlüğü
2 saat önce
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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs miktarı arttırıldı | İşte yeni VGM burs miktarları
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