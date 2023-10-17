VGM burs başvuruları başlıyor. Ortaöğretim başvuruları ardından yükseköğretim burs başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. burs.vgm.gov.tr üzerinden takip edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu için öğrenciler takibe başladı.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuruları 20 Ekim tarihinde başlayacak 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Aynı şekilde yabancı uyruklu öğrenci bursundan yararlanmak isteyenler de 20-31 Ekim tarihleri arasında başvuru yapacak.

2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

VGM BURS ŞARTLARI 2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. KYK bursu alanlar VGM bursundan faydalanamaz fakat ikisine de başvuru yapabilir. Bu burs için gerekli ön koşullar şunlardır:

Ortaöğrenim bursu için;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim görmek

Yükseköğrenim Bursu için; lisans veya ön lisans eğitimi alıyor olmak

Aileden başka bir bireyin bu bursu almıyor olması

KYK bursu almıyor olmak







