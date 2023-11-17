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Mutlaka en azından bir kez de olsa doktorunuzla bu konuyu konuşun! Hangi vitamini ne zaman kullanmalıyız?

Havaların soğuması ile vitamin ve multivitamin kullanımı artarken, uzmanlar vitaminlerin bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiği uyarısında bulundu. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Bülent Koçer, “Mutlaka en azından bir kez de olsa doktorunuzla bu konuyu konuşmanız, kendi vücudunuza göre gerekli vitaminleri almanızda çok büyük fayda var” dedi.

11:51 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Vitamin

Vitamin

İnsanların kendisini halsiz ve hasta hissettiği zaman vitaminlere başvurmasının çok yanlış olduğunu söyleyen Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Bülent Koçer, doktor tavsiyesi olmadan bilinçsiz bir şekilde kullanılan vitamin ve multivitaminlerin vücutta kalıcı bir hasara neden olabileceğini söyledi. Özellikle Covid sürecinden sonra vitamin kullanımının artış gösterdiğini, Türkiye’de yüzde 11 civarlarında olan vitamin kullanımı oranının Covid’ten sonra yüzde 40’lara yaklaştığını kaydeden Uzman Doktor Bülent Koçer, en büyük sorununun vücuda neyin eksik olduğunu bilmeden kullanmak olduğunu söyledi. Koçer, yaşlılarda ise bilinçsiz vitamin kullanımının bilinç bulanıklığı ve komaya kadar giden sonuçlara sebep olabileceğini ifade etti.

“Mutlaka bir doktor tavsiyesi olmasını öneriyoruz”

Vitaminlerin çok yaygın biçimde besin takviyesi olarak gündemde çok fazla olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Bülent Koçer, “Vitaminler doktor tavsiyesi olmadan kullanılır mı? Bence hayır, kullanılmaması gerekiyor. Nedeni ise her vitaminin yağda eriyen, suda eriyen olmak üzere bir takım farklılıkları var. Özellikle yağda eriyen A, D, E, K vitaminleri vücutta birikme potansiyeline sahip. O yüzden bunların kullanımında da mutlaka bir doktor tavsiyesinin olmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Vitaminlerin kullanımı özellikle Türkiye’de artmış şekilde”

Uzman Doktor Bülent Koçer, vitamin kullanımının günümüzde çok fazla olduğunu söyleyerek, “Günümüzde vitamin kullanımının çok yoğun olduğunu biliyoruz. Buradaki sıkıntı şu, doktora gitmeden bu vitaminlerin kullanılması. Elbette tabii ki birçok insan günlük gıda takviyesi almakta, magnezyum, D vitamini, kalsiyumlar ama bunların çok fazla kullanılması kişilerde toksik etki de yapabilir. O yüzden mutlaka en azından bir kez de olsa doktorunuzla bu konuyu konuşmanız, kendi vücudunuza göre gerekli vitaminleri almanızda çok büyük fayda var. Özellikle 40’lı, 50’lili yaşlardan sonra vücutta glutatyon düzeyleri, NAT dediğimiz, nükleotit dediğimiz düzeyler düşmeye başlıyor. Çok vitamin, magnezyum, çinko, selenyum düşmeye başlıyor. Genelde bunlar multivitaminler ile takviye edilmeye çalışılıyor. Ama öncelikle bir kan testi yaptırmakta büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kronik hastalıklarda çok önemli vitaminler var. Mesela vücut glutatyon düzeyleri, vücut NAT düzeyleri bunların bazılarını biz damar yolu ile veriyoruz. Önce vücutta bunların seviyelerini yükseltiyoruz. Sonra da bitkisel ya da gıda takviyeleri ile bunları takviye etmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle NAT insanın fonksiyonlarının devamında, kilo vermede çok etkili bir vitamin desteği. Gene glutatyon düzeyleri vücutta zaten üretilen bir madde. Eğer bunların düzeyini biz yukarı doğru çekemezsek vücutta bağışıklık sistemi, savunma mekanizmaları ve dirençte ciddi bir düşme oluyor” diye konuştu.

Türkiye’de vitamin kullanımını arttığını anlatan Uzm. Dr. Bülent Koçer, “Vitaminlerin kullanımı özellikle Türkiye’de artmış şekilde. Bunun nedeni ise Covid sürecini yaşadık. Türkiye’de yüzde 11’e yakın olan vitamin kullanım düzeyleri yüzde 35-40’lara kadar çıkmış durumda. İnsanlar artık doğal yollardan bağışıklık sistemlerini artırmaya, güçlendirmeye çalışıyor. Ama burada yapılan yanlış, ufak bir kan testi bile yaptırmadan vücudun neye ihtiyacı olduğunu bilmeden vitaminlerin çok sık kullanılması. Tabii ki sonrasında bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Bilinç bulanıklığı ve komaya kadar giden sonuçlara neden olabilir”

Bilinçsiz vitamin kullanımının yaşlılarda ciddi derece kötü sonuçlar doğurabileceğini belirten Uzm. Dr. Bülent Koçer, “Özelliklerle yaşlılarda D vitaminin aşırı derece kullanılması, kemik erimesinin artması, kalsiyum seviyelerinin yükselmesi, özellikle yüzlü değerlerin üzerine çıkması bilinç bulanıklığı ve komaya kadar giden sonuçlara neden olabilir. O yüzden yaşlı hastalar, hipertansiyonu olan hastalarda D vitamini desteklerinin kontrol altında verilmesi çok önemli. Gene magnezyumun çok aşırı kullanılması vücutta bulantı, kusma, kas ağrıları, kramplar ishal gibi şikayetler olabiliyor. C vitamininin yüksek miktarlarda kullanılması, böbrek taşlarının olması gibi problemlere neden olabiliyor. Yani vitaminler kontrol altında tutulduğu zaman, nokta atışı yapıldığı zaman bizim vücudumuza ne kadar lazımsa o kadar kullanılması gereken çok önemli desteklerdir” dedi.


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Mutlaka en azından bir kez de olsa doktorunuzla bu konuyu konuşun! Hangi vitamini ne zaman kullanmalıyız?