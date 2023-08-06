Vize nasıl alınır?
Vize, bir ülkenin vatandaşı olmayan kişilerin, o ülkeye giriş yapabilmesi için gerekli olan önemli bir belgedir. Vize olmadan, bir ülkeye giriş yapmak mümkün değildir. Yurtdışına seyahat edebilmek için geçerli bir pasaporta sahip olmak gerekir. Ancak yalnızca pasaport sahibi olmak bazı ülkelere seyahat edebilmek için yeterli değildir. Yalnızca pasaportla giriş yapabileceğiniz vizesiz ülkeler yanında, resmi bir seyahat izni olarak tanımlanabilecek vize isteyen ülkeler de bulunur.
Vize nasıl alınır?
Vize başvurusu kaç günde sonuçlanır?
Vize başvurusu, genellikle birkaç gün içinde sonuçlanır.
Vize ücreti ne kadar?
Kaç Tür Vize Vardır?
Çalışma vizesi: Çalışma vizesi, çalışmak amacıyla yurtdışına gitmek isteyenlerin başvurduğu vize türüdür. Yabancı bir ülkede çalışmak isteyenler çalışma izni olarak da bilinen çalışma vizesine başvurmalıdır.
Vize almak için ne gerekiyor, gerekli belgeler neler, hangileri?
Vize alırken gerekli belgelerin hangileri olduğu hem seyahat edilmek istenen ülkeye göre hem de vize türüne göre değişir. Seyahat etmek istediğiniz ülke konsolosluklarından vize türünüz için hangi belgelerin gerekli olduğunu öğrenmeniz mümkündür. Ayrıca gerekli belgeler sahip olduğunuz pasaport türüne göre de farklılaşabilir. Vize başvurularında istenen temel belgeler ise şu şekilde sıralanabilir.
Vize başvurularında istenen temel belgeler ise şu şekilde sıralanabilir.
- Geçerli pasaport
- Biyometrik fotoğraf
- İkametgah belgesi
- Mesleki durum belgesi
- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Gelir durumunuzu gösteren banka hesap dökümü
- Evli kişiler için evlilik cüzdanı
- Sağlık sigortası
- Sayılan belgeler dışında ülke konsoloslukları ek belgeler talep edebilir.
Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?
Vize almak için ilk yapılması gereken, ülkeye, seyahat amacına ve pasaport türüne göre gerekli belgeleri hazırlamaktır. Daha sonra giriş yapılmak istenen ülke konsolosluklarına ya da vize başvurusu için aracılık yapan kurumlara başvuru yapmanız gerekir. Başvuruyu konsolosluğa giderek yapabileceğiniz gibi online kanallarla da yapabilirsiniz. Başvuru için ilgili ülkenin vize başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin eksiksiz olması önemlidir.
Başvurunuz tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlar. Yabancı ülke konsolosluğu, sunmuş olduğunuz belgeleri ve başvuru formunu inceleyerek değerlendirme yapar. Bu değerlendirme sonunda vize başvurunuz kabul edilirse, vize verilir. Değerlendirme olumsuz sonuçlanırsa vize başvurusu yani ülkeye giriş izni reddedilir. Vize süresi ise, seyahat amacınıza ve istediğiniz vize süresine göre değişir. Vize başvurusunun kabul edilmesi durumunda vize belgesinde hem vizenin geçerli olduğu aralık, hem de gitmek istediğiniz ülkede bulunabileceğiniz süre bilgisi yer alır. Örneğin; 30 gün geçerli bir vizede, vize süresi 10 gün olarak belirlenebilir. Bu vizede belirlenen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında vize başvurusu yaptığınız ülkede toplam 10 gün kalabileceğinizi gösterir.
En kolay vize nereden alınır?
Şuanda en rahat ve kolay vize veren ülkeler Fransa, Yunanistan ve İtalya'dır. Evraklarınız sağlamsa ve bankada gösterdiğiniz miktar iyise rahatça vize verir bu konsolosluklar bol bol yüklenin.
Vize almak için bankada ne kadar para olmalı?
Banka hesabı: son 3 aya ait dökümü olan son 15 gün içinde işletilmiş imzalı, kaşeli şahsi banka hesabı (7 güne kadar kalınacak seyahatler için 900 Euroveya karşılığı, 10 günden sonrakalınacak her gün için günlük 65 Euro veya karşılığı ek bakiye gerekmektedir).
Herkes vize alabilir mi?
Yurt dışına çıkmak, ülkeden ülkeye değişen vize şartlarına göre herkes için mümkündür. Daha hızlı vize almak için vize başvuru merkezlerinden randevularınızı online olarak alabilir, belgelerinizi tamamlarken sizinle birlikte vize almasını istediğiniz herkese ait evrakların eksiz olmasına özen gösterebilirsiniz.
1 yıllık Schengen vizesi ile kaç gün kalınır?
Bu 90 gün kalış hakkı (duration of stay) giriş tarihinden son 180 gün içinde 90 gündür (bu 30 veya 60 gün de verilebilir). Maksimum 5 yıla kadar veriliyor. C tipi Schengen vizeniz ister 1 yıllık ister 2 yıllık ister 5 yıllık olsun, giriş tarihinden son 180 gün içinde sadece 90 gün kalış hakkınız vardır.
Turist vizesi nasıl alınır?
Vize Nasıl Alınır? Seyahat etmek istediğiniz ülkenin büyükelçiliklerine ya da konsolosluklarına, vize başvuru merkezlerine, havalimanında ve sınır kapılarında konumlandırılan resmi gişelere müracaat ederek, vize başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Bazı ülkeler için internet üzerinden çevrimiçi başvuru da yapabilirsiniz.
Vize aldıktan sonra ne zaman gidilir?
90 gün üzeri kalış süreli vizelerin (ulusal vize) işlem süreleri daha uzun olduğu için planladığınız seyahat başlangıç tarihinden en az bir ay önce başvuru yapmanızı öneririz. Schengen (90 gün altı) vize başvuruları seyahat tarihinden en erken 180 gün önce yapılabilir.
Vize çıktıktan sonra gitmezsek ne olur?
Vize alıp ülkeye giriş yapmamanın herhangi bir cezai yaptırımı bulunmamaktadır.
İşsiz vize alabilir mi?
Çalışmayan Kişiler Vize Alabilir Mi? Evet, çalışmayan kişiler; ziyaret edilecek ülkeden geri dönüleceği, ziyaret amacı ve ziyaret süresi boyunca geçiminin sağlanabileceği gerekli belgelerle desteklendiği sürece, vize alabilmektedir.
Vizesiz Ülkeler Listesi
Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler, sınır kapılarında pasaport kontrolü yapıyor olmakla birlikte ülkeye giriş için herhangi bir vize talebinde bulunmazlar. Vizesiz ülkeler listesi içinde yer alan bu noktalara yalnızca pasaportunuzu yanınıza alarak seyahat edebilirsiniz.
Vizesiz Avrupa Ülkeleri
Avrupa’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesinde genel olarak Balkan ülkeleri yer alır. Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk vatandaşları vizesiz giriş yapabilirler.
Vizesiz Balkan Ülkeleri
Avrupa’nın Balkanlar bölgesinde gidilebilecek vizesiz ülkeler arasında Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk, Türk vatandaşlarından 90 güne kadar olan seyahatler için vize talebinde bulunmaz. Kosova sert iklimiyle soğuk bir kış gezisi veya kayak tatili yapmayı planlayanlar için ideal bir rotayken, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yılın her mevsimi güzelliklerini keşfedebileceğiniz bir iklime sahiptir. Kuzey Makedonya mimarisinde taşıdığı Roma, Osmanlı ve Bizans kültürüyle büyüleyici bir ülkedir.
Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek’e ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla yapılan seyahatlerde vize gerekmez. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Sırbistan, seyahatlerinde hareket ve eğlenceyi arayanlar için ideal bir ülkedir. Bir diğer adı Montenegro olan Karadağ ise yine 4 mevsim keyifle gezilebilecek ülkeler arasında olup özellikle geniş ve büyüleyici plajlarıyla yaz aylarında turistlerin akınına uğrar. Tarihin hüznünü hala üzerinde taşıyan Bosna Hersek kültürel olarak Türkiye’ye benziyor olmasıyla ayrı bir önem taşır.
Vizesiz Gidilen Asya Ülkeleri
Vizesiz gidilen ülkeler listesine Asya kıtasıyla devam edersek şu şekilde sıralayabiliriz:
- Tayland
- Singapur
- Endonezya
- Özbekistan
- Güney Kore
- Moğolistan
- İran
- Gürcistan
- Lübnan
- Kırgızistan
- Sri Lanka
- Ürdün
- Katar
- Hong Kong
- Filipinler
- Brunei
- Azerbaycan
- Japonya
- Kazakistan
- Bahreyn
- Lübnan
- Irak
Vizesiz Afrika Ülkeleri
Vizesiz ülkeler listesinde Afrika’daki bazı ülkeler de yer alır:
● Tunus
● Libya
● Mauritius
● Prinsipe
● Güney Sudan
● Zambiya
● Güney Afrika Cumhuriyeti
● Fas
● Svaziland
● Kenya
● Botsvana
● Sao Tome
● Seyşeller
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize talep etmez. Yalnızca Kenya e-vize talep ederken, Güney Sudan ve Güney Afrika Cumhuriyeti kapıda vize uygulaması yapmaktadır.
Vizesiz Amerika Ülkeleri
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilecekleri Amerika kıtasındaki yerler güney ve orta bölümdeki ülkelerdir.
● Venezuela
● Arjantin
● Kolombiya
● Peru
● Tobago
● Brezilya
● Uruguay
● Bolivya
● Ekvador
● Paraguay
● Şili
● Trinidad
Yukarıda sayılanlar vizesiz seyahat edilebilecek Güney Amerika ülkeleridir.
Orta Amerika bölgesindeki vizesiz ülkeler hangisi?
● Nikaragua
● El Salvador
● Panama
● Barbados
● Bahamalar
● Kosta Rika
● Belize
● Dominik Cumhuriyeti
● Dominika
● Meksika
● Honduras
● Jamaika
● Guatemala
Yeşil Pasaport Vizesiz Ülkeler
Devlet memurları ve eski meclis görevlileri gibi belirli kişilerin alabildiği yeşil pasaport için bazı ülkeler vize uygulaması yapmamaktadır.
Avrupa’da yeşil pasaport sahipleri için vizesiz ülkeler
Avrupa’da 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport sahipleri için vizesiz ülkeler şunlardır:
- Yunanistan
- Kosova
- İtalya
- Almanya
- Andorra
- İsveç
- Monako
- Polonya
- Portekiz
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Bulgaristan
- Belçika
- İsviçre
- İzlanda
- Malta
- Slovenya
- Romanya
- Litvanya
- Hollanda
- Fransa
- Hırvatistan
- Lihtenştayn
- Malta
- Gürcistan
- Arnavutluk
- Çek Cumhuriyeti
- San Marino
- Vatikan
- Vietnam
- Lüksemburg
Yeşil pasaport için vize talep etmeyen ülkeler
Asya’da 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport için vize talep etmeyen ülkeler şunlardır:
● Suriye
● Tayland
● Ürdün
● İran
● Katar
● Kamboçya
● Birleşik Arap Emirlikleri
● Bahreyn
● Bangladeş
● Hong Kong
● İsrail
● Japonya
● Kuveyt
● Lübnan
● Malezya
● Pakistan
● Singapur
Çin, Doğu Timor, Filipinler, Filistin, Irak, Kazakistan, Makau, Maldivler, Moğolistan, Rusya, Sri Lanka, Türkmenistan ve Yemen için bu süre 30 gündür.
Yeşil pasaportla vize almadan gidilebilecek Afrika ülkeleri hangileri
Yeşil pasaportla vize almadan gidilebilecek Afrika ülkeleri ise şunlardır:
● Botsvana
● Cezayir
● Cibuti
● Fas
● Kamerun
● Kenya
● Libya
● Madagaskar
● Moritanya
● Mısır
● Seyşeller
● Tanzanya
● Tunus
Bu ülkeler 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport sahiplerinden vize talep etmez. 30 gün vizesiz gezilebilecek Afrika ülkeleri ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Mauritius, Mozambik, Svaziland ve Zambiya’dır.
Pasaportsuz Vizesiz Ülkeler
Bazı vizesiz ülkeler Türkiye Cumhuryeti vatandaşlarından seyahatlerinde pasaport da istememektedir.
Kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler
Fotoğraflı ve çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler şunlardır:
● Sırbistan
● Bosna Hersek
● Azerbaycan
● Gürcistan
● Moldova
● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti