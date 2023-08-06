Vize, bir ülkenin vatandaşı olmayan kişilerin, o ülkeye giriş yapabilmesi için gerekli olan önemli bir belgedir. Vize olmadan, bir ülkeye giriş yapmak mümkün değildir. Yurtdışına seyahat edebilmek için geçerli bir pasaporta sahip olmak gerekir. Ancak yalnızca pasaport sahibi olmak bazı ülkelere seyahat edebilmek için yeterli değildir. Yalnızca pasaportla giriş yapabileceğiniz vizesiz ülkeler yanında, resmi bir seyahat izni olarak tanımlanabilecek vize isteyen ülkeler de bulunur.

Vize nasıl alınır?

Vize almak için, ilgili ülkenin konsolosluğuna veya vize başvuru merkezine başvurmak gerekir. Vize başvuru sırasında, pasaport, fotoğraf, doldurulmuş vize başvuru formu, seyahat sağlık sigortası ve diğer bazı belgeler gereklidir.

Vize başvurusu kaç günde sonuçlanır?

Vize başvurusu, genellikle birkaç gün içinde sonuçlanır.

Vize ücreti ne kadar?

Vize ücreti , ülkeye göre değişmektedir. Vize ücreti, genellikle vize başvurusu sırasında ödenir.

Kaç Tür Vize Vardır?

Kaç tür vize olduğu konusu “hangi amaç için hangi vize alınmalıdır?” sorusu ile doğrudan ilgilidir. Vize alma amacınız başvurmanız gereken vize türü nü de belirler. Temelde beş tür vize bulunur.

Turizm vizesi : Yabancı bir ülkeye turistik amaçlı seyahat etmek istiyorsanız, turizm vizesine başvurmanız gerekir.

Öğrenci vizesi : Eğitim için yurtdışına çıkmak isteyen kişiler öğrenci vizesine başvurur.

Çalışma vizesi: Çalışma vizesi, çalışmak amacıyla yurtdışına gitmek isteyenlerin başvurduğu vize türüdür. Yabancı bir ülkede çalışmak isteyenler çalışma izni olarak da bilinen çalışma vizesine başvurmalıdır.

Transit vize : Transit vize ya da geçiş vizesi bir ülkeye seyahat etmek için başa bir ülke sınırında giriş yapmanız gerekiyorsa gereklidir. Transit vize ile gitmek istediğiniz ülkeye seyahat etmek için farklı bir ülkeye giriş yapmanız gerektiği durumlarda verilir. Bu nedenle transit vize kısa sürelidir.

Resmi görev vizesi : Diplomatik bir görev için yurtdışına gitmek isteyen kişiler resmi görev vizesi almalıdır. Resmi görev vizesinin süresi görevin süresine bağlıdır.

Vize almak için ne gerekiyor, gerekli belgeler neler, hangileri?

Vize alırken gerekli belgelerin hangileri olduğu hem seyahat edilmek istenen ülkeye göre hem de vize türüne göre değişir. Seyahat etmek istediğiniz ülke konsolosluklarından vize türünüz için hangi belgelerin gerekli olduğunu öğrenmeniz mümkündür. Ayrıca gerekli belgeler sahip olduğunuz pasaport türüne göre de farklılaşabilir. Vize başvurularında istenen temel belgeler ise şu şekilde sıralanabilir.

Vize başvurularında istenen temel belgeler ise şu şekilde sıralanabilir.

Geçerli pasaport

Biyometrik fotoğraf

İkametgah belgesi

Mesleki durum belgesi

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Gelir durumunuzu gösteren banka hesap dökümü

Evli kişiler için evlilik cüzdanı

Sağlık sigortası

Sayılan belgeler dışında ülke konsoloslukları ek belgeler talep edebilir.

Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vize almak için ilk yapılması gereken, ülkeye, seyahat amacına ve pasaport türüne göre gerekli belgeleri hazırlamaktır. Daha sonra giriş yapılmak istenen ülke konsolosluklarına ya da vize başvurusu için aracılık yapan kurumlara başvuru yapmanız gerekir. Başvuruyu konsolosluğa giderek yapabileceğiniz gibi online kanallarla da yapabilirsiniz. Başvuru için ilgili ülkenin vize başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin eksiksiz olması önemlidir.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlar. Yabancı ülke konsolosluğu, sunmuş olduğunuz belgeleri ve başvuru formunu inceleyerek değerlendirme yapar. Bu değerlendirme sonunda vize başvurunuz kabul edilirse, vize verilir. Değerlendirme olumsuz sonuçlanırsa vize başvurusu yani ülkeye giriş izni reddedilir. Vize süresi ise, seyahat amacınıza ve istediğiniz vize süresine göre değişir. Vize başvurusunun kabul edilmesi durumunda vize belgesinde hem vizenin geçerli olduğu aralık, hem de gitmek istediğiniz ülkede bulunabileceğiniz süre bilgisi yer alır. Örneğin; 30 gün geçerli bir vizede, vize süresi 10 gün olarak belirlenebilir. Bu vizede belirlenen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında vize başvurusu yaptığınız ülkede toplam 10 gün kalabileceğinizi gösterir.

En kolay vize nereden alınır?

Şuanda en rahat ve kolay vize veren ülkeler Fransa, Yunanistan ve İtalya'dır. Evraklarınız sağlamsa ve bankada gösterdiğiniz miktar iyise rahatça vize verir bu konsolosluklar bol bol yüklenin.

Vize almak için bankada ne kadar para olmalı?

Banka hesabı: son 3 aya ait dökümü olan son 15 gün içinde işletilmiş imzalı, kaşeli şahsi banka hesabı (7 güne kadar kalınacak seyahatler için 900 Euroveya karşılığı, 10 günden sonrakalınacak her gün için günlük 65 Euro veya karşılığı ek bakiye gerekmektedir).

Herkes vize alabilir mi?

Yurt dışına çıkmak, ülkeden ülkeye değişen vize şartlarına göre herkes için mümkündür. Daha hızlı vize almak için vize başvuru merkezlerinden randevularınızı online olarak alabilir, belgelerinizi tamamlarken sizinle birlikte vize almasını istediğiniz herkese ait evrakların eksiz olmasına özen gösterebilirsiniz.

1 yıllık Schengen vizesi ile kaç gün kalınır?

Bu 90 gün kalış hakkı (duration of stay) giriş tarihinden son 180 gün içinde 90 gündür (bu 30 veya 60 gün de verilebilir). Maksimum 5 yıla kadar veriliyor. C tipi Schengen vizeniz ister 1 yıllık ister 2 yıllık ister 5 yıllık olsun, giriş tarihinden son 180 gün içinde sadece 90 gün kalış hakkınız vardır.

Turist vizesi nasıl alınır?

Vize Nasıl Alınır? Seyahat etmek istediğiniz ülkenin büyükelçiliklerine ya da konsolosluklarına, vize başvuru merkezlerine, havalimanında ve sınır kapılarında konumlandırılan resmi gişelere müracaat ederek, vize başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Bazı ülkeler için internet üzerinden çevrimiçi başvuru da yapabilirsiniz.

Vize aldıktan sonra ne zaman gidilir?

90 gün üzeri kalış süreli vizelerin (ulusal vize) işlem süreleri daha uzun olduğu için planladığınız seyahat başlangıç tarihinden en az bir ay önce başvuru yapmanızı öneririz. Schengen (90 gün altı) vize başvuruları seyahat tarihinden en erken 180 gün önce yapılabilir.

Vize çıktıktan sonra gitmezsek ne olur?

Vize alıp ülkeye giriş yapmamanın herhangi bir cezai yaptırımı bulunmamaktadır.

İşsiz vize alabilir mi?

Çalışmayan Kişiler Vize Alabilir Mi? Evet, çalışmayan kişiler; ziyaret edilecek ülkeden geri dönüleceği, ziyaret amacı ve ziyaret süresi boyunca geçiminin sağlanabileceği gerekli belgelerle desteklendiği sürece, vize alabilmektedir.

Vizesiz Ülkeler Listesi

Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler, sınır kapılarında pasaport kontrolü yapıyor olmakla birlikte ülkeye giriş için herhangi bir vize talebinde bulunmazlar. Vizesiz ülkeler listesi içinde yer alan bu noktalara yalnızca pasaportunuzu yanınıza alarak seyahat edebilirsiniz.

Vizesiz Avrupa Ülkeleri

Avrupa’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesinde genel olarak Balkan ülkeleri yer alır. Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk vatandaşları vizesiz giriş yapabilirler.

Vizesiz Balkan Ülkeleri

Avrupa’nın Balkanlar bölgesinde gidilebilecek vizesiz ülkeler arasında Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk, Türk vatandaşlarından 90 güne kadar olan seyahatler için vize talebinde bulunmaz. Kosova sert iklimiyle soğuk bir kış gezisi veya kayak tatili yapmayı planlayanlar için ideal bir rotayken, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yılın her mevsimi güzelliklerini keşfedebileceğiniz bir iklime sahiptir. Kuzey Makedonya mimarisinde taşıdığı Roma, Osmanlı ve Bizans kültürüyle büyüleyici bir ülkedir.

Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek’e ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla yapılan seyahatlerde vize gerekmez. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Sırbistan, seyahatlerinde hareket ve eğlenceyi arayanlar için ideal bir ülkedir. Bir diğer adı Montenegro olan Karadağ ise yine 4 mevsim keyifle gezilebilecek ülkeler arasında olup özellikle geniş ve büyüleyici plajlarıyla yaz aylarında turistlerin akınına uğrar. Tarihin hüznünü hala üzerinde taşıyan Bosna Hersek kültürel olarak Türkiye’ye benziyor olmasıyla ayrı bir önem taşır.

Vizesiz Gidilen Asya Ülkeleri

Vizesiz gidilen ülkeler listesine Asya kıtasıyla devam edersek şu şekilde sıralayabiliriz:

Tayland

Singapur

Endonezya

Özbekistan

Güney Kore

Moğolistan

İran

Gürcistan

Lübnan

Kırgızistan

Sri Lanka

Ürdün

Katar

Hong Kong

Filipinler

Brunei

Azerbaycan

Japonya

Kazakistan

Bahreyn

Lübnan

Irak

Vizesiz Afrika Ülkeleri

Vizesiz ülkeler listesinde Afrika’daki bazı ülkeler de yer alır:

● Tunus

● Libya

● Mauritius

● Prinsipe

● Güney Sudan

● Zambiya

● Güney Afrika Cumhuriyeti

● Fas

● Svaziland

● Kenya

● Botsvana

● Sao Tome

● Seyşeller

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize talep etmez. Yalnızca Kenya e-vize talep ederken, Güney Sudan ve Güney Afrika Cumhuriyeti kapıda vize uygulaması yapmaktadır.

Vizesiz Amerika Ülkeleri

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilecekleri Amerika kıtasındaki yerler güney ve orta bölümdeki ülkelerdir.

● Venezuela

● Arjantin

● Kolombiya

● Peru

● Tobago

● Brezilya

● Uruguay

● Bolivya

● Ekvador

● Paraguay

● Şili

● Trinidad

Yukarıda sayılanlar vizesiz seyahat edilebilecek Güney Amerika ülkeleridir.

Orta Amerika bölgesindeki vizesiz ülkeler hangisi?

Orta Amerika bölgesindeki vizesiz ülkeler i se şu şekildedir:

● Nikaragua

● El Salvador

● Panama

● Barbados

● Bahamalar

● Kosta Rika

● Belize

● Dominik Cumhuriyeti

● Dominika

● Meksika

● Honduras

● Jamaika

● Guatemala

Yeşil Pasaport Vizesiz Ülkeler

Devlet memurları ve eski meclis görevlileri gibi belirli kişilerin alabildiği yeşil pasaport için bazı ülkeler vize uygulaması yapmamaktadır.

Avrupa’da yeşil pasaport sahipleri için vizesiz ülkeler

Avrupa’da 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport sahipleri için vizesiz ülkeler şunlardır:

Yunanistan Kosova İtalya Almanya Andorra İsveç Monako Polonya Portekiz Danimarka Estonya Finlandiya Bulgaristan Belçika İsviçre İzlanda Malta Slovenya Romanya Litvanya Hollanda Fransa Hırvatistan Lihtenştayn Malta Gürcistan Arnavutluk Çek Cumhuriyeti San Marino Vatikan Vietnam Lüksemburg

Yeşil pasaport için vize talep etmeyen ülkeler

Asya’da 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport için vize talep etmeyen ülkeler şunlardır:

● Suriye

● Tayland

● Ürdün

● İran

● Katar

● Kamboçya

● Birleşik Arap Emirlikleri

● Bahreyn

● Bangladeş

● Hong Kong

● İsrail

● Japonya

● Kuveyt

● Lübnan

● Malezya

● Pakistan

● Singapur

Çin, Doğu Timor, Filipinler, Filistin, Irak, Kazakistan, Makau, Maldivler, Moğolistan, Rusya, Sri Lanka, Türkmenistan ve Yemen için bu süre 30 gündür.

Yeşil pasaportla vize almadan gidilebilecek Afrika ülkeleri hangileri

Yeşil pasaportla vize almadan gidilebilecek Afrika ülkeleri ise şunlardır:

● Botsvana

● Cezayir

● Cibuti

● Fas

● Kamerun

● Kenya

● Libya

● Madagaskar

● Moritanya

● Mısır

● Seyşeller

● Tanzanya

● Tunus

Bu ülkeler 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport sahiplerinden vize talep etmez. 30 gün vizesiz gezilebilecek Afrika ülkeleri ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Mauritius, Mozambik, Svaziland ve Zambiya’dır.

Pasaportsuz Vizesiz Ülkeler

Bazı vizesiz ülkeler Türkiye Cumhuryeti vatandaşlarından seyahatlerinde pasaport da istememektedir.

Kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler

Fotoğraflı ve çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler şunlardır:

● Sırbistan

● Bosna Hersek

● Azerbaycan

● Gürcistan

● Moldova

● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti



