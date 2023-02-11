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Volkanik patlama
13.5 milyon insanın etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında artçı depremler sürerken, sosyal medyadan yayılan Kahramanmaraş Kuşkayası Dağı'na ait görüntüler endişe yarattı. AFAD konuya ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medyadaki volkanik patlama iddiaları hakkında da konuşan AFAD Deprem Müdürü Orhan Tatar, "Bölgede volkanik patlama yaratacak yapı kayaç grubu yok" dedi.
AFAD Deprem Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada, "Bölgede herhangi bir lav akması, petrol akması yok. depremlerin tetiklediği basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil." açıklamasında bulundu.
AFAD Deprem Müdürü Orhan Tatar'ın volkanik patlama iddialarına yönelik açıklamaları şu şekilde:
Ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın. Ekipler anbean sürekli sahadan bilgi alıyor. Biz sahada ne olup bittiğinin farkındayız. 2 gündür sosyal medyayı meşgul eden konu var. 1 Hatay'da baraj patladı, böyle bir durum yok. 2. husus ne yazık ki canla başla çalışan ekipleri meşgul etti. Buhar mı patladı, bir saat önce Scorsky helikopteri bölgeyi gönderdik. Orada hepsi büyük fedakarlıkla çalışıyorlar.
İç tabakalardaki yüksek basınç ve yüksek sıcaklık nedeniyle eriyen kayalar yüzeyden dışarıya püskürür. Meydana gelen bu olaya yanardağ patlaması denir. Yanardağ patlaması, volkan patlamaları olarak da bilinir.
Volkan patlamalarının nasıl oluştuğunu bilmek için Dünyamızın katman yapısını mutlaka bilmemiz gerekiyor.
Bugüne kadar yapılan araştırmalar ve edilen bilgiler neticesinde Dünyamızın farklı katmanlardan oluştuğunuz biliyoruz. Dünyamızın en dışında yer kabuğu yer alırken, yer kabuğunun altında manto, mantonun altında dış çekirdek yer alıyor. En içte ise iç çekirdek vardır. Yeryüzünden bu katmanlara doğru gidildikçe sıcaklık artar. En yüksek sıcaklık ise en içte bulunan iç çekirdektedir. Yapılan araştırmalar, iç çekirdek sıcaklığının 6000°C kadar ulaştığı düşünülüyor.
ünya’nın merkezindeki yani iç çekirdek alanındaki 6000°C’leri bulan sıcaklık değeri konveksiyona neden olur. Yüksek ısı yüzeye doğru hareket ederken, yüzeye yakın bölgeler merkeze doğru batar. Konveksiyon sonucunda yer kabuğundaki levhaların hareketiyle tektonik hareketler meydana gelir, bu levhaların hareketiyle yer kabuğunda çatlaklar oluşur.
Mantonun 100 – 200 km yakınlıktaki kısımlarında, kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle eriyik halde bulunabilir. Eriyik kayaçların bir diğer adı magmadır. Magma etrafındaki katı haldeki kayaçlardan daha az yoğunluğu sahip olması nedeniyle çatlaklardan yükselerek yüzeye çıkar. Magmanın akışkanlık seviyesi yüksek derecedeyse, magma yüzeye çıkarken çözünmüş gazlar kaçar ve magma lav akıntısı olarak hareket eder, ancak magmanın akışkanlığı düşük bir seviyede ise gazlar kaçmaz ve magma artan basıncında etkisiyle patlama yaparak yüzeye çıkar.