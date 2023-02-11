Ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın. Ekipler anbean sürekli sahadan bilgi alıyor. Biz sahada ne olup bittiğinin farkındayız. 2 gündür sosyal medyayı meşgul eden konu var. 1 Hatay'da baraj patladı, böyle bir durum yok. 2. husus ne yazık ki canla başla çalışan ekipleri meşgul etti. Buhar mı patladı, bir saat önce Scorsky helikopteri bölgeyi gönderdik. Orada hepsi büyük fedakarlıkla çalışıyorlar.