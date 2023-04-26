West Ham United

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leeds United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba maç programı.