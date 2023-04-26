West Ham - Liverpool maçı
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, deplasmanda David Moyes'un takımı West Ham United ile karşılaşacak.
West Ham - Liverpool maçı saat kaçta?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
West Ham - Liverpool maçı hangi kanalda canlı?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool ligde oynadğı son maçta kendi evinde ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti. West Ham United ise Bournemouth deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.