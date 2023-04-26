|
Reklam
Reklam
Özgün

İngiltere Premier Lig'de West Ham - Liverpool kozlarını paylaşacak

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda West Ham United ile kozlarını paylaşacak. West Ham - Liverpool maçı saat 21:45'te başlayacak. Liverpool ligde oynadğı son maçta kendi evinde ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti. West Ham United ise Bournemouth deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.Peki West Ham - Liverpool maçı hangi kanalda?

15:51 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
West Ham - Liverpool maçı

West Ham - Liverpool maçı

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, deplasmanda David Moyes'un takımı West Ham United ile karşılaşacak.

West Ham - Liverpool maçı saat kaçta?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

West Ham - Liverpool maçı hangi kanalda canlı?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool ligde oynadğı son maçta kendi evinde ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti. West Ham United ise Bournemouth deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


#West Ham United
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.