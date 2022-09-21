Windows 11 22h2 güncellemesi yeniliklerle geldi!

Windows 11 2022 güncellemesi, Microsoft’un geçen yıl Windows 11’i piyasaya sürülmesinden bu yana ilk büyük güncelleme olarak 20 Ekimden itibaren herkesin kullanımına sunuldu. Windows 11 sürüm 22H2 olarak da bilinen güncellemede neler olacak gelin hep birlikte bakalım.

WİNDOWS 11 22H2 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR? NASIL İNDİRİLİR?

Windows 11 22H2’i yüklemek için;

Başlat > Ayarlar > Windows Update’e ve ardından ‘ Güncellemeleri kontrol et ‘ düğmesine tıklayın. Windows 11 hızlı bir kontrol gerçekleştirecek ve ardından ‘İndir ve yükle‘ bağlantısını tıklayarak yükleyebileceğiniz isteğe bağlı Windows 10, sürüm 21H1 için özellik güncellemesini listeleyecektir.

Eğer uyumlu cihazınız varsa ancak Güncelleştirmeleri Denetle yapmanıza rağmen yeni Windows 11 22H2 sürümüne erişemiyorsanız aşağıdaki linkten en son sürüm Windows 11'i indirebilirsiniz.

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Windows 11 22H2 indirme linkine buradan ulaşabilirsiniz.

WİNDOWS 11 22H2 YENİLİKLER NELER?

> Dosya Gezgini, favorilerinize ve en son dosyalarınıza hızlı erişim sağlayan yeni bir ana sayfa ve uzun zamandır beklenen sekme desteği ile Windows 11 22H2’de tamamen yeniden tasarlandı. Bu özellik işletim sisteminin kullanılabilirliğini ciddi oranda artırmayı hedefliyor.

> Yeni Xbox Denetleyici Çubuğu, kullanıcılara en son oynadıkları oyunlara ve oyun başlatıcılarına denetleyici dostu erişim sağlar. Windows 11 kullanıcıları, PC’ye bağlı bir Xbox’dan Xbox düğmesine basarak Denetleyici Çubuğuna erişebilir.

> Başlangıç’ta sabitlenmiş uygulamalar iOS ve Android’de olduğu gibi artık klasörler halinde gruplandırılabiliyor. Bu sayede hem alan tasarrufu hem de istenirse tamamen temiz bir masaüstünün önü açılıyor. Ek olarak kişiselleştirme alanındaki Başlat ile ilgili kısımda standart, daha fazla uygulama veya daha fazla öneri gibi seçenekler sunuluyor.

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> Daha önceki Windows sürümlerinde olan ‘sürükle-bırak’ özelliği artık geri dönüyor.

> Animasyonlarda, simgelerde ve daha pek çok alanda iyileştirmeler gerçekleştirilmiş durumda. Görev Yöneticisi tamamen yenilenmiş bir dizayna sahip.

ERİŞEBİLİRLİK

> Şu anda İngilizce olarak mevcut olan Canlı Altyazılar özelliğinin ilerleyen dönemlerde farklı dillerde de gelmesi bekleniyor. Bu özellik sayesinde bilgisayarda çalan herhangi bir ses doğrudan metne dönüştürülebilecek. Bu özelliği Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses kısmından aktif edebilirsiniz.

> Bildirim panelinde daha fazla seçenek sunan rahatsız etme butonu bulunuyor ve odak oturumu oluşturulmasını da aynı panelden kullanımı sağlanabiliyor.

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Windows 11 2022 Güncellemesinin videolu anlatımına buradan ulaşabilirsiniz.