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Windows 11 ücretsiz nasıl yüklenir?

Microsoft, Windows 11'in kararlı sürümünü tüm kullanıcılar için resmen yayınladı. Microsoft Türkiye, en yeni işletim sistemi olarak lanse ettiği Windows 11 ’i MediaMarkt iş birliği ile tüketicilerin kullanımına sundu. Windows 11 nasıl kullanılır? Windows 11 nasıl indirilir? soruları merak kazandı. Peki, Windows 11 nasıl yüklenir? Windows 11 ücretsiz indirme hakkında ayrıntılar haberimizde..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Windows 11 ücretsiz nasıl yüklenir?
windows 11

Microsoft işletim sisteminin bir sonraki ana sürümü olan Windows 11'i bugünden itibaren dağıtılıyor. Eğer zaten Windows 10 kullanıyorsanız yükseltme ücretsiz olacak. Ancak Microsoft, güncellemeyi aşamalı olarak yayınlıyor, bu da bazı kişilerin aylarca beklemesi gerekeceği anlamına geliyor.

Windows 11, yenilenmiş bir Başlat Menüsü, daha iyi çoklu monitör ve dokunmatik ekran desteği, Xbox Game Pass ile daha sıkı entegrasyon ve Windows Mağazası ile yenilenmiş bir sürüm sunuyor.

WİNDOWS 11 NASIL YÜKLENİR?

Windows.com'a girdikten sonra PC Health Check uygulamasını indirerek bilgisayarınızın ücretsiz Windows 11 yükseltmesi için uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayarınızı açtıktan sonra "Başlat" butonuna ardından ayarlara tıklayın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" bölümünü seçin, sol tarafta yer alan "Windows Update" menüsüne tıklayın.

Bilgisayarınız destekliyorsa, yönergeleri takip edin ve Windows 11'in yüklemesini tamamlayın.

WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı

Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.

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