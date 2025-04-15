X çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Nisan Twitter (X) erişim sorunu son durum

Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü sosyal medya platformu Twitter'da erişim sorunları yaşanıyor. Birçok kullanıcı özellikle akşam saatlerinde paylaşım yapamadıklarını ve sayfaların yüklenemediği hatalarıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Erişim sorunları Downdetector'ün hata bildirim raporlarına da yansımış durumda.





TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?





Eski adıyla Twitter (X) platformunda erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Birçok kullanıcı paylaşımlarda sorun yaşarken, sayfaların açılmamasıyla ilgili de bildirimlerde bulunuyor. Kullanıcılara çeşitli web siteleri ve servislerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Downdetector, X'teki kesinti durumlarını paylaşıyor. İşte X'te son durum;

X Ai trafından geliştirilen yapay zeka robotu Grok'un erişim sorunlarına yanıtı ise şu şekilde;





Erişim sorunu şifre unutma, hesap kısıtlaması veya teknik bir hata olabilir. Çözüm için:

1. X giriş sayfasında "Şifremi unuttum"a tıklayın.

2. Kayıtlı e-posta veya telefonu girip şifre sıfırlama linki alın.

3. Talimatları izleyerek şifreyi yenileyin.

E-posta/telefon erişimi yoksa X desteğe başvurun. Güvenlik için 2FA etkinleştirin.







