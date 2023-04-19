Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Akıllı telefon ve ekosistem ürünlerinde dünyanın her yerindeki kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürünlere imza atan Honor, Türkiye'de satışa çıkacak yeni Honor X9a modeli için satış kampanyası detaylarını paylaştı. Tasarımı ve ekran özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığı ve pil performansıyla da bulunduğu segmentte standartları yükseltecek Honor X9a, özel kampanyalı fiyatı ile satın alınabilecek. Peki Honor X9a özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte soruların cevapları.