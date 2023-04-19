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Xiaomi Kamera Canavarını Tanıttı: Xiaomi 13 Ultra Tüm Özellikleri

Android telefon dünyasını kasıp kavuran Çin'li telefon üreticisi Xiaomi yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Teknoloji severlerin uzun zamandır heyecanla beklediği Xiaomi 13 Ultra düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtıldı. Diyaframlı 1 inçlik kamera sensörüyle ön plana çıkan telefonda üç kamera bulunuyor ve bu kameraların hepsi 50 MP çözünürlüğe sahip. Peki Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa sunulacak? İşte soruların cevapları.

10:47 . 19/04/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Çin’li telefon üreticisi Xiaomi kamera özellikleriyle ön plana çıkan yeni telefonunu tanıttı. Leica ile işbirliği yapan firma, Xiaomi 13 Ultra modelinde dünyanın ilk değişken diyaframlı 1 inçlik kamera sensörünü getiriyor.

XİAOMİ 13 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran:
6.73 inç 120Hz 1440 x 3200 AMOLED
İşlemci:
Snapdragon 8 Gen 2
RAM:
12 GB / 16 GB RAM
Depolama:
250 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera:
50 MP, f/1.8, 23mm 1.0" Hyper OIS + 50 MP 12mm, f/1.8 + 50 MP 120mm, 5x periskop (OIS), f/3.0 + 50 MP 75mm, 3.2x periskop (OIS), f/1.8
Ön kamera:
32 MP f/2.4,
Batarya:
5000 mAh, 90W kablolu ve 50W kablosuz

XİAOMİ 13 ULTRA FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 13 Ultra’nın Türkiye’de vergisiz tahmini olarak 20.500 TL, vergiler dahil 33.699 TL gibi rakama satışa sunulması bekleniyor.

12 GB RAM + 256 GB depolama:
872 dolar
16 GB RAM + 512 GB depolama:
945 dolar
16GB RAM + 1TB depolama:
1.061 dolar

XİAOMİ 13 ULTRA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Xiaomi'nin yeni Ultra telefonu ilk olarak Çin'e geliyor ve cihaz "önümüzdeki birkaç ay" içinde çeşitli küresel pazarlara çıkış yapacak. Xiaomi 13 Ultra, siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak.



#Xiaomi 13 Ultra
#Android telefon
#Çin
#Leica
#diyaframlı kamera
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