Xiaomi 13 Ultra özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?
Çin’li telefon üreticisi Xiaomi kamera özellikleriyle ön plana çıkan yeni telefonunu tanıttı. Leica ile işbirliği yapan firma, Xiaomi 13 Ultra modelinde dünyanın ilk değişken diyaframlı 1 inçlik kamera sensörünü getiriyor.
XİAOMİ 13 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER?
XİAOMİ 13 ULTRA FİYATI NE KADAR?
Xiaomi 13 Ultra’nın Türkiye’de vergisiz tahmini olarak 20.500 TL, vergiler dahil 33.699 TL gibi rakama satışa sunulması bekleniyor.
XİAOMİ 13 ULTRA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Xiaomi'nin yeni Ultra telefonu ilk olarak Çin'e geliyor ve cihaz "önümüzdeki birkaç ay" içinde çeşitli küresel pazarlara çıkış yapacak. Xiaomi 13 Ultra, siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak.