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Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçında kullanıldı: İşte bu sestemi ilişkin merak edilenler

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı. Peki yarı otomatik ofsayt sistemi nedir, nasıl çalışır? İşte bu sisteme ilişkin tüm merak edilenler.

08:13 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 08:21 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır?
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Alanyaspor'un attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde incelendi ve iptal edildi. Novais'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topu Furkan Bayır altıpas içinden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem Arda Kardeşler önce gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesiyle gol kararı iptal edildi ve RAMS Başakşehir karşılaşmaya ofsayt vuruşuyla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçlarda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanılacağını dün duyurmuştu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanıldı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sistemi, üç ana aşamadan oluşur:

Oyuncu konumlarının belirlenmesi: Sahanın etrafına yerleştirilmiş kameralar, oyuncuların konumlarını belirlemek için kullanılır. Bu konumlar, GPS veya lazer teknolojisi kullanılarak belirlenebilir.

Oyuncu hareketlerinin izlenmesi: Bilgisayar yazılımı, oyuncuların hareketlerini izlemek için kullanılır. Bu yazılım, oyuncuların topa doğru hareket etme hızlarını ve yönlerini hesaplar.

Ofsayt kararının verilmesi: Bilgisayar yazılımı, oyuncuların konumlarını ve hareketlerini analiz ederek, ofsayt olup olmadığına karar verir.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin bazı avantajları şunlardır:

Hakemlerin ofsayt kararlarını daha hızlı ve doğru bir şekilde vermesini sağlar.

Ofsayt tartışmalarını ve tartışmalarını azaltır.

Oyunun akışkanlığını artırır.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin bazı dezavantajları şunlardır:

Sistemin maliyeti yüksektir.

Sistem, oyuncuların konumlarını ve hareketlerini her zaman doğru bir şekilde tespit edemeyebilir.


#Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi
#Başakşehir
#Corendon Alanyaspor
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