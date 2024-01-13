Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bodrum FK evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 64’ Kenan Özer ve 90+5 Ahmethan Köse’den geldi. Bodrum FK bu sonuçla puanını 25’e çıkararak 5. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 13 puanla 16. sırada yer aldı. Bodrumspor FK - Tuzlaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.