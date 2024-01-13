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Spor

Bodrumspor farklı kazandı: Giresunspor üst üste 7. yenilgisini aldı

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Bodrumspor evinde Giresunspor’u konuk etti. Maç ev sahibi Bodrumspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’ Gökdeniz Bayrakdar, 31’ Kenan Özer, 81’ Burak Çoban ve 85’ Samet Yalçın’dan geldi. Bodrum FK bu sonuçla puanını 32’ye çıkararak 4. sırada yer aldı. Giresunspor ise üst üste 7. mağlubiyetini alarak 9 puanla 17. sırada yer aldı. Bodrumspor - Giresunspor maç özetini izlemek ve 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:47 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 18. haftasında Bodrumspor evinde Giresunspor’u 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 18. haftasında Bodrumspor evinde Giresunspor’u 4-0 mağlup etti.

Bodrumspor, Trendyo 1. Lig 18. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaştı. Maç Bodrumspor’un 4-0’lık farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Gökdeniz Bayrakdar, Kenan Özer, Burak Çoban ve Samet Yalçın’dan geldi. Bodrumspor - Giresunspor maç özeti haberimizde.

BODRUMSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Bodrumspor - Giresunspor maç özetini izlemek için

BODRUMSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI







#Bodrumspor
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
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