Trendyol 1. Lig 18. haftasında Bodrumspor evinde Giresunspor’u 4-0 mağlup etti.
Bodrumspor, Trendyo 1. Lig 18. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaştı. Maç Bodrumspor’un 4-0’lık farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Gökdeniz Bayrakdar, Kenan Özer, Burak Çoban ve Samet Yalçın’dan geldi. Bodrumspor - Giresunspor maç özeti haberimizde.
BODRUMSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ
BODRUMSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ
BODRUMSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU
BODRUMSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Bodrumspor
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
14 saat önce