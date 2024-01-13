Süper Lig 20. haftasında MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ankaragücü Nihad Mujakic, Rijad Bajic ve Pedro Moreira’ın attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kasımpaşa’nın tek golü Aytaç Kara’dan geldi. MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maç özeti haberimizde.

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

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MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının top kaybını Da Costa fırsata çevirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Da Costa'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

10. dakikada Kasımpaşa'nın sağ köşeden paslaşarak kullandığı kornerde Hajradinovic'in ortasında arka direkte Fall'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

35. dakikada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kısa düşen pasını alan Hajradinovic'in sağ kanattan ceza yayına doğru çevirdiği topa Aytaç Kara sağ ayağının içiyle uzak köşe yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+1. dakikada Pedrinho sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kaleci Gianniotis'ten önce hamle yapan Mujakic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

İKİNCİ YARI

59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.

80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.





83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren Da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 3-1 kazandı.





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