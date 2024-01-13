MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının top kaybını Da Costa fırsata çevirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Da Costa'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
10. dakikada Kasımpaşa'nın sağ köşeden paslaşarak kullandığı kornerde Hajradinovic'in ortasında arka direkte Fall'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
35. dakikada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kısa düşen pasını alan Hajradinovic'in sağ kanattan ceza yayına doğru çevirdiği topa Aytaç Kara sağ ayağının içiyle uzak köşe yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45+1. dakikada Pedrinho sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kaleci Gianniotis'ten önce hamle yapan Mujakic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.
80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.
83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.
90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren Da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.
Karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 3-1 kazandı.