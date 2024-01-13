|
Spor

MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti: 6 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol Süper Lig 20. haftasında MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Maç ev sahibi Ankaragücü’nün 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 35’ Aytaç Kara, 45’ Nihad Mujakic, 64’ Rijad Bajic, 83' Pedro Moreira'den geldi. Ankaragücü aldığı bu kritik 3 puanla puanını 24’e yükselterek 11. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

15:26 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:40 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 20. haftasında MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 20. haftasında MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.
20. haftasında
ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ankaragücü Nihad Mujakic, Rijad Bajic ve Pedro Moreira’ın attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kasımpaşa’nın tek golü Aytaç Kara’dan geldi. MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maç özeti haberimizde.

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maç özetini izlemek için

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının top kaybını Da Costa fırsata çevirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Da Costa'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

10. dakikada Kasımpaşa'nın sağ köşeden paslaşarak kullandığı kornerde Hajradinovic'in ortasında arka direkte Fall'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

35. dakikada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kısa düşen pasını alan Hajradinovic'in sağ kanattan ceza yayına doğru çevirdiği topa Aytaç Kara sağ ayağının içiyle uzak köşe yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+1. dakikada Pedrinho sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kaleci Gianniotis'ten önce hamle yapan Mujakic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

İKİNCİ YARI

59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.

80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.


83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren Da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 3-1 kazandı.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#MKE Ankaragücü
#Kasımpaşa
#Süper Lig
15 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1071 GSB personel alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?