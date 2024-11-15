Yarım altın ne kadar? sorusu, altın piyasasını takip edenlerin merak ettiği bir diğer önemli konu. Yarım altın fiyatları, döviz kuru, enflasyon ve küresel ekonomik gelişmeler gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Altın fiyatları Trump'ın zaferi ile eridi. Bu gerilemeden yarım altın fiyatları da nasibini aldı. Peki yarım altın bugün kaç TL? Yarım altın ne kadar?

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 9.629,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 9.753,00 TL

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 2.829,76 TL

Gram altın satış fiyatı 2.830,22 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 4.815,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 4.880,00 TL

Yarım Altın Nedir?

Yarım altın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılan, 22 ayar altın içeren bir yatırım aracıdır. Çeyrek altının iki katı büyüklüğündedir ve genellikle altın yatırımı yapmak isteyenler tarafından tercih edilir.

Yarım Altının Özellikleri:

Ağırlık: Yaklaşık 3.5 gram (kulplu ağırlık)

Ayar: 22 ayar

Çap: 22 mm

Has altın olarak karşılığı 3.21 gramdır.

Yarım altının arka yüzünde, yıldızların içinde bir Atatürk portresi bulunmaktadır. Bu portrenin altında da yarım altının basıldığı tarih bulunmaktadır.

Yarım altının avantajları nelerdir ?