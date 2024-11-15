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Yarım altın ne kadar?

Yarım altın ne kadar?

09:4015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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Yarım altın ne kadar?
Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı, yatırımcılar ve mücevher alıcıları tarafından sıkça takip edilen bir konudur. Altının güvenli liman olarak görülmesi ve ekonomik dalgalanmalara karşı korunma aracı olarak kullanılması, yarım altın fiyatlarına olan talebi artırmakta. Güncel yarım altın fiyatı ABD seçimleri sonrası geriledi. Peki yarım altın ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL?

Yarım altın ne kadar? sorusu, altın piyasasını takip edenlerin merak ettiği bir diğer önemli konu. Yarım altın fiyatları, döviz kuru, enflasyon ve küresel ekonomik gelişmeler gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Altın fiyatları Trump'ın zaferi ile eridi. Bu gerilemeden yarım altın fiyatları da nasibini aldı. Peki yarım altın bugün kaç TL? Yarım altın ne kadar?

Yarım altın ne kadar?

  • Yarım altın alış fiyatı 9.629,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı 9.753,00 TL

Gram altın ne kadar?

  • Gram altın alış fiyatı 2.829,76 TL
  • Gram altın satış fiyatı 2.830,22 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Çeyrek altın alış fiyatı 4.815,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı 4.880,00 TL

Yarım Altın Nedir?

Yarım altın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılan, 22 ayar altın içeren bir yatırım aracıdır. Çeyrek altının iki katı büyüklüğündedir ve genellikle altın yatırımı yapmak isteyenler tarafından tercih edilir.

Yarım Altının Özellikleri:

Ağırlık: Yaklaşık 3.5 gram (kulplu ağırlık)

Ayar: 22 ayar

Çap: 22 mm

Has altın olarak karşılığı 3.21 gramdır.

Yarım altının arka yüzünde, yıldızların içinde bir Atatürk portresi bulunmaktadır. Bu portrenin altında da yarım altının basıldığı tarih bulunmaktadır.

Yarım altının avantajları nelerdir ?

Yatırım için uygun olan bir diğer altın türüdür. Yarım altın için yazılacak olan bilgiler, çeyrek altının iki katı “Yarım altın” diye bilinir. Piyasadaki en çok kullanılan altın türüdür. Yatırım yapmak için oldukça fazla kullanılır. Fiyatının düşük olması alımı kolaylaştırır yarım altın daha çok küçük yatırımcılara hitap etmektedir. Düşük bütçeler ile yatırım yapma imkanı sağlar. Piyasada bulunurluğu oldukça yüksektir.Yarım altını kuyumcular, sarraflar, döviz büroları, bankalar gibi çeşitli kuruluşlarda nakite çevrilebilirsiniz. 22 ayar altın 0.916 saflığında has altından oluşur.

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