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Yarın (20 Mart) Kırşehir'de okullar tatil mi? Kırşehir Valiliği duyurdu

Yarın (20 Mart) Kırşehir'de okullar tatil mi? Kırşehir Valiliği duyurdu

22:0719/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kırşehir Valiliğinden okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı
Kırşehir Valiliğinden okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Kırşehir'de kar yağışı etkisini arttırdı. Kette etkili olan kar yağışıyla birlikte, hem veliler hem de öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili son dakika açıklama ise Kırşehir Valiliği tarafından yapıldı. Peki yarın 20 Mart 2025 Kırşehir'de okullar tatil edildi mi?

Kırşehir'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının ardından Kırşehir Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklamaları yayımladı. İşte valilikten yapılan kar tatili açıklamaları.


KIRŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 MART)


Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (20 Mart) ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.


Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.


KIRŞEHİR HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Kırşehir'de 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;


Perşembe: -5° Bulutlu

Cuma: -3° Bulutlu

Cumartesi: -1° Güneşli

Pazar: 4° Güneşli

Pazartesi: 5° Güneşli


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Yarın (20 Mart) Kırşehir'de okullar tatil mi? Kırşehir Valiliği duyurdu