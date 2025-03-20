Yarın (21 Mart) Yozgat'ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama

Yozgat'ta kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, valilikten kar tatiline ilişkin açıklamalar da gecikmedi. Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği okulların tatil edilmesi hakkındaki Yozgat Valiliği açıklamaları haberimizin detaylarında.





YOZGAT'TA YARIN (21 MART) OKULLAR TATİL Mİ?





Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.





Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.





Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



