Yarın (21 Mart) Yozgat'ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama

Yozgat'ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Yozgat'ta etkisini arttıran kar yağışı sonrasında öğrencileri ilgilendirecek açıklama valilikten geldi. Peki Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? İşte son dakika açıklamalar.
Yozgat'ta kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, valilikten kar tatiline ilişkin açıklamalar da gecikmedi. Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği okulların tatil edilmesi hakkındaki Yozgat Valiliği açıklamaları haberimizin detaylarında.
YOZGAT'TA YARIN (21 MART) OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.