Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya yarın cuma namazı vakitleri

Cuma namazı vakitleri il il değişiklik gösteriyor. Özellikle büyük iller başta olmak üzere vatandaşlar yaşadıkları illere göre cuma namazı saatlerini sorguluyor. Cuma namazı öncesi " Yarın cuma namazı saati kaçta?" sorusu araştırılıyor. İşte 3 Aralık Cuma günü İstanbul cuma namazı, Ankara cuma namazı, İzmir ve Konya cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 3 Aralık Cuma günü İstanbul Cuma namazı, Ankara Cuma namazı, Antalya Cuma namazı, İzmir Cuma namazı, Konya Cuma namazı, Erzurum Cuma namazı, Eskişehir Cuma namazı, Bursa Cuma namazı,Sakarya Cuma namazı, Kocaeli Cuma namazı, Diyarbakır Cuma namazı, Trabzon Cuma namazı, Rize Cuma namazı vakitleri bilgisi:

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İSTANBUL: 12:59

ANKARA: 12:43

ANTALYA:

İZMİR: 13:06

KONYA: 12:45

BURSA: 12:58

SAKARYA:12:53

RİZE: 12:13

DİYARBAKIR: 12:14

İl il cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

ÖZGÜN Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

3 ARALIK CUMA HUTBESİ KONUSU: "ENGELLERİ HEP BİRLİKTE VE SEVGİYLE AŞALIM"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, 3 Aralık 2021 tarih ve "Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım" konulu cuma hutbesi yayınlandı. Tarih: 3 Aralık 2021 ﷽ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ٓي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍۘ . وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

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Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık.”1

Evet değerli kardeşlerim!

İnsan, eşref-i mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O’na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır.

Aziz Müminler!

İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar.” 2

Kıymetli Müslümanlar! Allah Resûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahâbi olan Abdullah b. Ümmi Mektûm’un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir.3

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Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz.

Değerli Müminler!

Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kâmil mümin olabiliriz. Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu nasihatiyle bitiriyorum: “Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.” 4 1 Tîn, 95/4. 2 Müslim, Birr, 33. 3 Buhârî, Merdâ, 7. 4 İbn Hanbel, V, 152.

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ÖZGÜN Cuma Mesajları: Kısa, Anlamlı, Dualı, Resimli, Güzel Cuma Mesajları

CUMA NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Her konuda olduğu gibi İslami konularda yegane kılavuz Kuran-ı Kerim'dir. Namazın hükümleri, namazın nasıl kılınacağı gibi bilgiler Kuran'da mevcuttur. Günümüzde bazı kişiler Cuma namazının hükmünü tam idrak edemeyerek "Cuma namazı farz mıdır? Cuma namazı zorunlu mudur?" gibi sorgulamalar yapmaktadır. İşte Cuma namazının hükmüne ilişkin Kuran ışığında bilgiler:

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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ÖZGÜN Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

CUMA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

CUMA SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi, gerçek hükümdar, her noksandan temiz ve uzak, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan Allah’ı tesbih etmektedir.

2. O Allah ki, ümmîlere kendi içlerinden, onlara âyetlerini okuyacak, onları her türlü günah kirlerinden temizleyip arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir peygamber göndermiştir. Oysa onlar, daha önce apaçık bir şaşkınlık ve sapıklık içindeydiler.

3. Allah o Peygamber’i, henüz kendilerine katılmamış, ama daha sonra katılacak olan başkalarına da göndermiştir. O, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır.

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4. Peygamberlik, Allah’ın lutfudur; onu dilediğine verir. Gerçekten de Allah, pek büyük lutuf ve ihsân sahibidir.

5. Tevrat’ın hükümlerini uygulamakla yükümlü tutulan, fakat bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin hâli, ciltlerle kitap taşıyan eşeğe benzer. Allah’ın âyetlerini yalanlayan topluluğun hâli ne kötüdür! Allah zâlimler topluluğunu doğru yola erdirmez.

6. De ki: “Ey yahudiler! İnsanlar içinde yalnızca kendinizin Allah’ın dostları olduğunu sanıyorsanız ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü arzu edin de görelim!”

7. Oysa onlar işledikleri günahlar yüzünden ölümü asla istemezler. Allah ise, o zâlimleri çok iyi bilmektedir.

8. De ki: “Kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, sonunda o, mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra duyuların ötesinde olan şeyleri de, duyular sahasına giren her şeyi de çok iyi bilen Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız; O da size yaptıklarınızı tek tek haber verecektir.”

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9. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda hemen Allah’ı anmaya koşun; işi, alış verişi bırakın! Eğer bilirseniz sizin için hayırlı olan budur.

10. Namaz tamamlanınca artık yeryüzüne yayılabilir ve Allah’ın lutf u kereminden rızkınızı temine çalışabilirsiniz. Bununla birlikte Allah’ı çok çok zikredin ki iki cihanda da kurtuluşa eresiniz.

11. Onlar bir ticâret veya bir eğlence görünce hemen oraya akın edip, seni hutbede ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın katındaki mükâfat, ticâretten de, eğlenceden de daha hayırlıdır!” Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.