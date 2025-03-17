Öğrenciler ve veliler, 18 Mart’ta okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Bu tarih, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli anma programlarıyla geçiyor. Bu nedenle, “18 Mart okullar tatil mi?” sorusunun yanı sıra okullardaki etkinliklerin neler olacağı da dikkat çekiyor. Peki, 18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi yoksa yarım gün mü?