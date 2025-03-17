Bu yıl, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Türkiye genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. Şehitlerimiz, düzenlenecek tören ve etkinliklerle minnetle anılacak. Ancak, birçok vatandaş 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığını ve okulların durumunu merak ediyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? Yarın 18 Mart'ta okullar tatil olacak mı? Okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? İşte ayrıntılar...
Öğrenciler ve veliler, 18 Mart’ta okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Bu tarih, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli anma programlarıyla geçiyor. Bu nedenle, “18 Mart okullar tatil mi?” sorusunun yanı sıra okullardaki etkinliklerin neler olacağı da dikkat çekiyor. Peki, 18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi yoksa yarım gün mü?
18 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
ÇANAKKALE'DE TATİL
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olmuyor. Okullar ve iş yerleri açık oluyor.
2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
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