Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle öğrencileri ilgilendiren tatil hakkında İstanbul Valiliği açıklama yayımladı. Yarın okullar tatil mi? Liseler, üniversiteler tatil mi? soruları deprem sonrasında en fazla merak edilen konulardan olmuştu. İşte okulların tatil edilmesine ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamalar.





İSTANBUL'DA YARIN VE CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ve çevrelerinde hissedilen 6.2'lik deprem sonrasında tatil ile ilgili açıklamalar da gecikmedi. İstanbul Valiliği, okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu. Aynı şekilde üniversiteler de 2 gün tatil olacak. Buna göre, 24 ve 25 Nisan 2025 tarihlerinde eğitime ara verilmiş oldu.





İstanbul Valiliği: "Eğitime 2 gün ara verildi"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.





İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır" denildi.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu.





YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız perşembe ve cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İstanbul Valiliğinden idari izin açıklaması

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.





Valilikten yapılan açıklamada, Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini belirtildi. Açıklamada, "Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.





İstanbul'daki bazı üniversitelerden kentte meydana gelen depremlere ilişkin açıklama





Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yapılan ilk tespitlerde, binalarda herhangi bir yapısal bir hasara ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.





YTÜ'den yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm öğrenciler, akademik ve idari personel ile vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Yıldız ve Davutpaşa kampüslerimizdeki binalarda detaylı kontroller devam etmekte olup, ilk incelemelere göre herhangi bir yapısal hasara rastlanmamıştır. 24-25 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan quiz, proje kontrolleri ve ödev teslimleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kampüsümüzdeki spor salonları da dahil olmak üzere tüm ortak kullanım alanları, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kullanıma açıktır. Bu süreci dayanışma içinde, en sağlıklı şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz."





İTÜ'den yapılan açıklamada da deprem nedeniyle tüm öğrenciler, akademik ve idari personel ile vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunularak, şunlar kaydedildi:





"Üniversitemizin tüm binalarında kontroller devam etmekte olup, ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Yaşanan durumun oluşturduğu stres ve tedbir amaçlı olarak 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ara sınavlar ve ödev teslimleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. İTÜ olarak sağlık ve güvenliğin önceliğimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreci hep birlikte dayanışma içinde en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz."















