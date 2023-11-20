Okullarda 15 tatil ne zaman? 2023-2024 MEB sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri

15 tatil
Milyonlarca öğrenci, 15 tatil ne zaman, hangi ay başlıyor? araştırıyor. Yılın ilk ara tatili sona erdikten sonra gündeme gelen 15 tatil (yarıyıl-sömestr) başlangıç ve bitiş tarihleri...
15 TATİL NE ZAMAN, HANGİ AY?
15 TATİL NE ZAMAN, HANGİ AY?
15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.
2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.
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#milli eğitim bakanlığı
2 gün önce