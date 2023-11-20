Okullarda 15 tatil ne zaman? 2023-2024 MEB sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri

Ara tatil sonrası okullar açıldı. Bazı öğrenciler ailesinin yanında, eğlenceli geçen dokuz günün ardından okula dönüşte isteksiz veya uyum sorunu ile karşılaşabilir. Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak ebeveyn ve eğitimcilere önerilerde bulundu.