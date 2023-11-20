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Okullarda 15 tatil ne zaman? 2023-2024 MEB sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil tarihi belli oldu. Ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çaldı. Ara tatilde dinlenip tatil yapan öğrenci ve aileleri 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşıp kısa bir tatil yapmak isteyen öğrenciler, yarıyıl tatilinin tarihlerini sorguluyor. Sömestr tatili olarak da bilinen 15 tatil (yarıyıl) ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte MEB 2024-2024 15 tatil tarihleri...

13:38 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
15 tatil

15 tatil

Milyonlarca öğrenci, 15 tatil ne zaman, hangi ay başlıyor? araştırıyor. Yılın ilk ara tatili sona erdikten sonra gündeme gelen 15 tatil (yarıyıl-sömestr) başlangıç ve bitiş tarihleri...

15 TATİL NE ZAMAN, HANGİ AY?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.



#15 tatil
#sömestr
#yarıyıl tatili
#milli eğitim bakanlığı
2 gün önce
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