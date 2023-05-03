Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı, 2023-YDS/1 Sınavı cevap kağıtları erişime açıldı.

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.