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YDS/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı (3 Mayıs 2023)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/1) soru kitapçığı ve cevapları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek. 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) cevap kağıtları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:36 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 YDS/1 cevap kağıdı görüntüleme ekranı

2023 YDS/1 cevap kağıdı görüntüleme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı, 2023-YDS/1 Sınavı cevap kağıtları erişime açıldı.

2023 YDS/1 CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.





#ÖSYM
#YDS
#cevap kağıdı
#Yabancı Dil Bilgisi
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