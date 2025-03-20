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YDS sonuçları 2025/1 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç günü...

YDS sonuçları 2025/1 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç günü...

12:5320/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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YDS sonuçları açıklandı mı?
YDS sonuçları açıklandı mı?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/1) sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 9 Nisan 2025 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler.

"YDS sonuçları 2025/1 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan ve 9 Mart 2025'te gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları için araştırmalar başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YDS sonuçları 9 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

YDS SONUÇLARI 2025/1 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

YDS/2 BAŞVURULARI VE SINAV & SONUÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2025-YDS/2 başvuruları 30 Eylül'de başlayacak, 8 Ekim'de sona erecek.

16 Kasım'da sınav uygulanacak, sonuçları ise 5 Aralık'ta açıklanacak.

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