YDS sonuçları 2025/1 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç günü...

"YDS sonuçları 2025/1 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan ve 9 Mart 2025'te gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları için araştırmalar başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YDS sonuçları 9 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.