YDS sonuçları 2025/1 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç günü...

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/1) sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 9 Nisan 2025 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler.
"YDS sonuçları 2025/1 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan ve 9 Mart 2025'te gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonuçları için araştırmalar başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YDS sonuçları 9 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
YDS SONUÇLARI 2025/1 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
YDS/2 BAŞVURULARI VE SINAV & SONUÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2025-YDS/2 başvuruları 30 Eylül'de başlayacak, 8 Ekim'de sona erecek.
16 Kasım'da sınav uygulanacak, sonuçları ise 5 Aralık'ta açıklanacak.