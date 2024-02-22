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YDS geç başvuruları bugün başladı! YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak 2024?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı doğdu. YDS geç başvuruları bugün itibariyle başlayacak. Peki, YDS geç başvuruları nasıl yapılacak? 2024 YDS-1 sınavı ne zaman? İşte detaylar...

11:51 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
YDS
YDS

Yabancı dil seviyesini sınavla tescillemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS'nin bu yılki ilk oturumu için geri sayım başladı. 2024-YDS/1 başvuru sürecinin bitmesi ile şimdi de geç başvuru takvimi gündemde. YDS geç başvuruları başladı. Peki, YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak?

YDS/1 geç başvuruları başladı

YDS geç başvuruları, 22 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve saat 23.59'a kadar devam edecek.

YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 24 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.


#yds
#yds sınavı
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#ösym
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