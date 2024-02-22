Yabancı dil seviyesini sınavla tescillemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS'nin bu yılki ilk oturumu için geri sayım başladı. 2024-YDS/1 başvuru sürecinin bitmesi ile şimdi de geç başvuru takvimi gündemde. YDS geç başvuruları başladı. Peki, YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak?
YDS/1 geç başvuruları başladı
YDS geç başvuruları, 22 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve saat 23.59'a kadar devam edecek.
YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 24 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.