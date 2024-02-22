Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart 2024 tarihinde yapılacak. 2024 YDS sınavına ilişkin başvuru kılavuzu da yayımlandı. Peki YDS/1 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? İşte detaylar.