Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YDS başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.
ÖSYM YDS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM YDS sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.
2024 YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda; "2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.