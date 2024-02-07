|
Özgün

YDS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı: İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart 2024 tarihinde yapılacak. 2024 YDS sınavına ilişkin başvuru kılavuzu da yayımlandı. Peki YDS/1 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? İşte detaylar.

14:11 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM YDS/1 başvurularının başladığını duyurdu: İşte YDS başvuru ekranı ve kılavuzu
ÖSYM YDS/1 başvurularının başladığını duyurdu: İşte YDS başvuru ekranı ve kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YDS başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.

ÖSYM YDS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM YDS sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Sınava başvurular, 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

2024 YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda; "2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.

#ÖSYM
#2024 YDS
#AİS
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Taşerona kadroda Meclis sayacı açıldı! TYP'li, Belediye şirket işçileri...