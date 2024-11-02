ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı. YDS ve e-YDS oturum tarihleri de belli oldu. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2 oturumda ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 11 oturumda gerçekleştirilecek. YDS/1, YDS/2, e-YDS oturumları 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimine göre YDS ve e-YDS başvuru tarihleri, YDS ve e-YDS sınav tarihleri ve YDS ve e-YDS sonuç tarihleri..