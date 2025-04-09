Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 25 Mayıs'ta düzenlenecek 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) başvuruları başladı. Peki, 2025-YDUS 1. Dönem başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte ayrıntılar.
2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem): kılavuz ve başvuru bilgileri paylaşıldı. Takvim doğrultusunda 2025-YDUS başvuruları 9 Nisan 2025 tarihi itibariyle başladı.
2025-YDUS 1. Dönem başvuruları nasıl yapılacak?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını 16 Nisan'a kadar ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
YDUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde paylaşılan 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşabilir.