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YDUS başvuru ekranı erişime açıldı! 2025-YDUS 1. Dönem başvuruları nasıl yapılacak?

YDUS başvuru ekranı erişime açıldı! 2025-YDUS 1. Dönem başvuruları nasıl yapılacak?

12:309/04/2025, Çarşamba
AA
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YDUS
YDUS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 25 Mayıs'ta düzenlenecek 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) başvuruları başladı. Peki, 2025-YDUS 1. Dönem başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte ayrıntılar.

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem): kılavuz ve başvuru bilgileri paylaşıldı. Takvim doğrultusunda 2025-YDUS başvuruları 9 Nisan 2025 tarihi itibariyle başladı.

2025-YDUS 1. Dönem başvuruları nasıl yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını 16 Nisan'a kadar ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

YDUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde paylaşılan 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşabilir.




#2025-YDUS 1. Dönem
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