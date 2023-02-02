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2023 yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ne zaman?
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-15 Şubat, tekrar katılacakların 6-22 Şubat döneminde başvurmaları gerekiyor.
Öte yandan, 2023 yılı birinci dönem SMMM sınavları ise 18-19 Mart'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.
Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler. Sınavların yapılacağı yerler ve programı serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Test Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.
SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.
Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.