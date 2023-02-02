Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında konutta başvurular tamamlandı ve konutların kura çekimi de başladı. 10 Ekim’de başlayan arsa başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlandı. Arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. Toplamda 1 milyon konut arsası satılacak. TOKİ arsa kura çekilişleri Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat ile başladı. Müstakil ve müşterek arsa kuraları etaplar haline açıklanan takvime göre çekilecek. Peki TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden nasıl sorgulanır? İşte TOKİ müstakil, hisseli-müşterek arsa kura çekiliş haberlerinin detayları.