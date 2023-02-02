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2023 yılı birinci dönem SMMM sınavları ne zaman?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavlarına ilişkin yayınladığı takvimle sınav takvimini paylaştı. YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-15 Şubat, tekrar katılacakların 6-22 Şubat döneminde başvurmaları gerekiyor. 2023 yılı birinci dönem SMMM sınavları ise 18-19 Mart'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. Peki yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? 2023 yılı yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav takvimine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

12:02 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2023 yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ne zaman?

2023 yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ne zaman?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-15 Şubat, tekrar katılacakların 6-22 Şubat döneminde başvurmaları gerekiyor.

Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman?

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 15 Şubat 2023 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
YMM sınavlar
ı 4-13 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) 1. dönem sınavları ne zaman?

Öte yandan, 2023 yılı birinci dönem SMMM sınavları ise 18-19 Mart'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

SMMM sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

  • Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 1-15 Şubat, tekrar katılacaklar için 10-24 Şubat olarak belirlendi.
  • İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15 Şubat itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

SMMM sınav başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler. Sınavların yapılacağı yerler ve programı serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Test Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.

SMMM stajı nerede yapılır?

SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.

SMMM Sınav sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenebilirim?

Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

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#SMMM
#serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları
#TÜRMOB
38 dakika önce
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2023 yılı birinci dönem SMMM sınavları ne zaman?
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