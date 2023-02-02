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Fenerbahçe, Adana Demirspor’a konuk olacak

Fenerbahçe, 22. haftasında Adana Demirspor’a konut olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor. Akdeniz ekibi, ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Adana Demirspor-Fenerbahçe maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:32 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Akdeniz ekibi, ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Mavi-Lacivertililer de puan tablosunda bir üst sırada yer alan Beşiktaş’ın kayıp yaşadığı haftayı galibiyetle geçerek 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor-Fenerbahçe muhtemel ilk 11’ler

Adana Demirspor
  1. Ertaç,
  2. Svensson,
  3. Manev,
  4. Semih,
  5. Rodrigues,
  6. Akintola,
  7. Ndiaye,
  8. Stambouli,
  9. Onyekuru,
  10. EMre,
  11. Belhanada
Fenerbahçe
  1. Altay Bayındır
  2. Ferdi Kadıoğlu
  3. Samet Akaydın
  4. Attila Szalai
  5. Jayden Oosterwolde
  6. Willian Arao
  7. Lincoln
  8. İrfan Can Kahveci
  9. Arda Güler (Zajc)
  10. Enner Valencia
  11. Michy Batshuayi

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe

Fenerbahçe’de sakat ve cezalı oyuncular kimler?

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.



#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#süper lig
1 saat önce
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Fenerbahçe, Adana Demirspor’a konuk olacak
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