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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Akdeniz ekibi, ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Mavi-Lacivertililer de puan tablosunda bir üst sırada yer alan Beşiktaş’ın kayıp yaşadığı haftayı galibiyetle geçerek 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.