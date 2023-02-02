Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Kasımpaşa, sahasında Bitexen Giresunspor'u 5-1 mağlup etti. Süper Lig 22. haftası bugün oynanacak üç karşılaşma ile tamamlanacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 2 Şubat 2023 Perşembe maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.