Halit Eyüp Özdemir kimdir? Yeni YÖK üyesi Halit Eyüp Özdemir'in biyografisi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama kararlarına göre, YÖK üyeliklerine atanan isimlerden biri de Halit Eyüp Özdemir oldu. Bu gelişmenin ardından Halit Eyüp Özdemir'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Halit Eyüp Özdemir kimdir?

YENİ YÖK ÜYESİ OLAN HALİT EYÜP ÖZDEMİR KİMDİR?

1975 yılında İstanbul`da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul`da tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına katıldı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı`nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. "Düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girişi" başlıklı teziyle 2000 yılında yüksek lisansını tamamladı ve yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde doktora çalışmalarına başladı.

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2005 yılında, "Kamu İhale Kanununda Düzenlenen İhale İşlemleri" başlıklı teziyle doktor unvanını alan Özdemir, 2006 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı.

Özdemir, son olarak YÖK üyeliğine atandı.