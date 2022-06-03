Cevahir Uzkurt kimdir? İşte YÖK'ün yeni üyesi Cevahir Uzkurt'un hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin 3 Haziran 2022 tarihli sayısında yayımlandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi. Peki Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir, nereli?

CEVAHİR UZKURT KİMDİR?

Cevahir Uzkurt 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Siyaset Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans ve 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesini aldı.

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Prof. Dr. Uzkurt, sırasıyla Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında doçent olduktan sonra Amerika’da Alliant International University, School of Management’da Misafir Öğretim üyesi olarak görev yapmış, ulusal Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) sistemleri, yenilik yönetimi, yenilikçi organizasyon kültürü, pazarlama ve yenilik ilişkisi üzerine proje çalışmalarını yürüttü.