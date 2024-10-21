Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanıyor? 2024-2025 Yerli Malı Haftası tarihi

Yerli Malı Haftası nedir ve bu özel günde ne yapılır? Uzun yıllardır okullarda bir gelenek haline gelen ve özel olarak kutlanılan Yerli Malı Haftası’na girdik. Öğrencilere bu özel haftada özel bir vurgu yapılır ve bu haftanın önemi anlatılır. Peki Yerli Malı Haftası’nda neler yapılır?