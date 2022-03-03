Yeşilay Haftası kutlama şiirleri, güzel sözleri, etkinlikleri: Yeşilay Haftası 1-7 Mart

Yeşilay haftası, her sene olduğu gibi 1-7 Mart arasında kutlanıyor. Toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını engellemek için bilinçlendirme etkinliklerinin yapıldığı haftada öğrenciler okullarında Yeşilay haftası ile ilgili resimler ve şiirler ile bu çalışmalara katılıyor.

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN?

Yeşilay farkındalık haftası her yıl mart ayının ilk haftası kutlanıyor. 1 Mart Salı günü başlayan Yeşilay haftası 7 Mart günü sona erecek. Yeşilay haftası boyunca 81 ilde birçok kurum tarafından farklı etkinlikler düzenlenecek.

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

YEŞİLAY-1

Yeşil bir ay bembeyaz

Bayrağının tek süsü

Sağlımız canımız

Yeşilay’ın ülküsü

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Korumaya çalışır

Yurttaşları içkiden

İnsanlıktan sıyrılır

Çünkü sarhoş bir beden

Vatanını sevenler

Korumalı milleti

Ocakları söndüren

İçki kumar illeti

YEŞİLAY-2

Sigara ve içki

Yok eder bedeni

Yeşilay kurtarır

Tüm zehirli beyinleri

YEŞİLAY-3

Sigara içersek öksürürürüz,

içki içersek başımızı döndürürüz,

Uyuşturucu, hap mı?

Aman bunlardan uzak durmalı.

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Yeşilay koşar yardıma,

Sağlık verir insanlara,

İçki,sigara içenler

Sarılmalı yeşil aylara.

YEŞİLAY- 4

Yeşilay'a el verin,

Kurtarsın ülkemizi,

İçki ve sigaradan,

Solmadan güller.

Yeşilay'a el verin,

Korusun halkımızı,

Tüm kötülüklerden,

Tükenmeden hayaller.

Yeşilay'a el verin,

Yıkılmasın yuvalar,

Çocuklar ağlamasın,

Gülsün daima yüzler.

YEŞİLAY HAFTASI

Sağlam olan vücutta,

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Sağlam kafa bulunur.

Sigara içmeyenler,

Yaşamda farklı olur.

Sigaradan tıkanır,

Tüm nefes boruları,

Alkolde kullanırsak,

Yaratır sorunları.

İçki ve sigaralar,

Sağlığa zararlıdır.

Eğer kullanmıyorsak,

Sıhhatta da kârlıdır.

Bronşit ve astımlar,

İçki ile kudurur.

Eğer dikkat etmezsek,

Çarçabucak öldürür.