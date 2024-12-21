Cezaevlerinde yılbaşında açık görüş hakkı tanındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere yılbaşı nedeniyle açık görüş izni verildiğini duyurdu. Peki, cezaevlerinde açık görüş ne zaman?

CEZAEVİ YILBAŞI AÇIK GÖRÜŞ NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, ziyaret hakkı olan yakınlarıyla 23-29 Aralık'ta yapacakları görüşmeleri yılbaşı nedeniyle açık görüş şeklinde yapmalarına imkan sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bilindiği üzere, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in İkinci Bölüm “Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş” alt başlıklı 15 inci maddesi gereğince kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verilmektedir.Gerek hükümlü ve tutuklular, gerekse kurum personelimizin önceden planlama yapmalarını kolaylaştırmak ve hak kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla açık görüş izni verilecek bayram ve özel günler ile ziyaret günlerinin önceden açıklanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

2024 yılı içerisinde Yılbaşı münasebetiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde ve Ek'li listede belirtilen günlerde açık görüş yaptırılacaktır.

KİMLER YARARLANACAK?

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara, bu genel yazıdaki esaslar çerçevesinde ve aşağıda belirtilen süreler içinde açık görüş yaptırılacaktır.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.

AÇIK GÖRÜŞ SÜRELERİ

Açık görüşler aşağıda belirtilen tarihlerde her hükümlü bir kez yararlandırılmak üzere;

1-Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara Yılbaşı münasebetiyle;

a-)Ek'1 de belirtilen ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara listede belirtilen tarihlerde,

b-)Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara Ek'2 listesinde belirtilen tarihlerde,

c-)Müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara da, Ek'3 listesinde belirtilen tarihlerde açık görüşler yaptırılacaktır.

2-Yeni hizmete açılacak ceza infaz kurumlarında Ek'2 deki liste uyarınca açık görüş yaptırılacak olup; görüş gününün yetersiz kalması halinde Genel Müdürlük'ten talepte bulunulacaktır.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir.

Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır.







