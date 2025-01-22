YKS başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM 2025 YKS başvuru şartları neler?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru tarihleri açıklandı. YKS sınavına başvuru şartlarını ve sınav tarihlerini yazımızdan sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2025 YKS sınav başvuru tarihleri ve şartları...





2025 YKS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





ÖSYM'nin belirlediği 2025 sınav takvimine göre, YKS sınavı başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek.









Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)





2025-YKS 1. Oturum (TYT) Sınav Tarihi: 21.06.2025

2025-YKS 2. Oturum (AYT) Sınav Tarihi: 22.06.2025

2025-YKS 3. Oturum (YDT) Sınav Tarihi: 22.06.2025

Başvuru Tarihleri: 06.02.2025 - 03.03.2025





YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?





ÖSYM 2025 yılı YKS başvuru kılavuzunu henüz yayınlamadı. Başvuru kılavuzu yayınlandığında sayfamızda yer alacak.





YKS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?





2024-2025 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2025-YKS’ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorundadır.





YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. 2025-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2025-AYT ve/veya 2024-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.





2025-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:





- 2024-2025 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

- Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

- Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar





Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar

doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.





Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.





Yükseköğretim Kurulunca, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç) yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim