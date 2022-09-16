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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yaptılar. Şimdi gözler sonuç açıklamasında. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ek tercih sonuç tarihi 2022 | ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları

YKS ek tercih sonuçları, tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. 7-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan YKS ek tercihlerin ardından binlerce öğrenci şimdi de sonuçların açıklanacağı tarih için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek yerleştirme başvuruları 13 Eylül'de sona erecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK TERCİH ÜCRETLERİ ÖDEME TARİHİ

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

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