2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı üniversite sınavında hem sonuç hem de tercih heyecanı sürüyor.
2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencileri YKS sınav maratonuna katılmasının arından sonuçları beklemeye başladı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.
YKS sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM, YKS tercihleri için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz'da başladı. 2023 yılında da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.
YKS tercihleri nasıl yapılacak?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzunda yer alan tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.
Adayların 24 tercih hakkı bulunacak. Adaylar, internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.
YÖK Atlas tercih robotu 2023
YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.