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YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2023 YÖKDİL başvuru ekranı

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı YÖKDİL için başvuru işlemleri başladı. 2023 yılının ilk YÖKDİL sınavı 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuru işlemleri 25 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte osym.gov.tr YÖKDİL başvuru ekranı...

08:45 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YÖKDİL başvuru

YÖKDİL başvuru

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart’ta yapılacak. Sınava başvurular, 25 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2023-YÖKDİL/1 başvuruları, 25 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL 2023 başvuru ücreti 185,00 TL'dir.


Yökdil başvurusu
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1 saat önce
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YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2023 YÖKDİL başvuru ekranı
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