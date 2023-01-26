Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler.