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YÖKDİL başvuru
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart’ta yapılacak. Sınava başvurular, 25 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler.
2023-YÖKDİL/1 başvuruları, 25 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YÖKDİL 2023 başvuru ücreti 185,00 TL'dir.