Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Takvime göre, YÖKDİL/1 sonuçları saatler sonra ilan edilecek. Adaylar, sonuçları online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?