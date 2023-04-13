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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Sınav sonuçları için tarih belli oldu!

Merkezi olarak düzenlenen YÖKDİL’e giren adaylar sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi ve nisan ayına işaret edildi. YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç açıklanma tarihi...

15:24 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YÖKDİL

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Takvime göre, YÖKDİL/1 sonuçları saatler sonra ilan edilecek. Adaylar, sonuçları online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 14 Nisan Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.



#YÖKDİL
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#yökdil sonuç
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